25.06.2020

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В Epic Games Store началась раздача Stranger Things 3: The Game и AER: Memories of Old

Epic Games Store

В Epic Games Store стартовала очередная раздача игр. На это раз бесплатными стали Stranger Things 3: The Game и AER: Memories of Old.

Stranger Things 3: The Game — кооперативная пиксельная игра по мотивам сериала «Очень странные дела». Игроки будут выполнять задания и сражаться с противниками, в том числе чудовищами «обратной стороны».

AER Memories of Old — адвенчура с открытым миром. Главная героиня — девушка, способная превращаться в птицу, которая исследует таинственный мир парящих островов. Игрокам предстоит изучать руины и решать головоломки.

Обе игры можно забрать до 2 июля.

А через неделю Epic Games бесплатно предложит еще два проекта: многопользовательский экшен Conan Exiles и инди-платформер Hue.

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