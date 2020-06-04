В Epic Games Store началась раздача Overcooked

Ожидалось, что на этой неделе бесплатной игрой в Epic Games Store станет ARK: Survival Evolved, но ее раздачу отложили. Новой бесплатной игрой стала Overcooked.

Overcooked – это аркадный симулятор ресторана, рассчитанный как на одиночную игру, так и на кооператив в составе до четырех человек.

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Игру можно забрать до 11 июня.

В Epic Games Store уже проходила раздача Overcooked — впервые ее можно было забрать с 4 по 11 июля 2019 года.

Какая игра станет бесплатной после Overcooked, не уточняется. Судя по всему, Epic Games перестанет заранее рассказывать, что раздадут на следующей неделе.