В Epic Games Store началась раздача Overcooked
Ожидалось, что на этой неделе бесплатной игрой в Epic Games Store станет ARK: Survival Evolved, но ее раздачу отложили. Новой бесплатной игрой стала Overcooked.
Overcooked – это аркадный симулятор ресторана, рассчитанный как на одиночную игру, так и на кооператив в составе до четырех человек.
Игру можно забрать до 11 июня.
В Epic Games Store уже проходила раздача Overcooked — впервые ее можно было забрать с 4 по 11 июля 2019 года.
Какая игра станет бесплатной после Overcooked, не уточняется. Судя по всему, Epic Games перестанет заранее рассказывать, что раздадут на следующей неделе.