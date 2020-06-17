Управление IT-активами с помощью Quest Software

Мы продолжаем знакомство с продуктами компании Quest Software — производителя программного обеспечения для управления, мониторинга и безопасности IT-инфраструктуры и облачных приложений. Тема второй статьи — управление IТ-активами в широком смысле этого слова.

Активы — вещь переменчивая. Сегодня компания приобрела программное обеспечение или аппаратное устройство, завтра ввела в эксплуатацию, со временем срок работы этого устройства подошел к концу или оно было утрачено, что тоже случается. Отслеживание IТ-оборудования или программных продуктов — это сложный и трудоемкий процесс, гонка за изменениями. Как правило, большинством компаний такой учет ведется в Excel или другими нативными средствами, но отслеживание изменений при большом количестве записей может привести к путанице c номенклатурой и трудностям с контролем изменений. Здесь вам поможет решение от Quest Software — KACE. Quest KACE подойдет как компаниям со средним бизнесом, так и крупным организациям за счет возможностей масштабирования и гибкой ценовой политики вендора.

В каталоге продуктов Quest Software присутствует обширный спектр модулей линейки Quest KACE (https://www.quest.com/products/kace-as-a-service/): KACE Systems Deployment Appliance (KACE SDA, управление распространение образов операционных систем), KACE Cloud Mobile Device Management (KACE MDM, управление мобильными устройствами) и т.д. Но сегодня мы поговорим об одном из них — KACE Systems Management Appliance.

На скриншоте представлен основной дашборд KACE с представлениями данных инвентаризации. Для удобства использования данные можно кастомизировать и выводить только необходимые. Управление активами в KACE начинается с добавления их в систему. Внутри выделенной области на изображении видны пункты меню для выполнения автоматической инвентаризации. То есть, при установке учетных данных устройства могут попадать в систему автоматически. Нужно только задать диапазон IP-адресов.

Для этого в KACE есть несколько методов: ping, подключение по порту, экспорт из AD, данные из внешних систем (KACE MDM, Google G Suite, VMware AirWatch), сканирование портов, подключение к оборудованию через определенный протокол (WinRM, SNMP, SSH), прямое подключение к Vcenter и комбинация всего перечисленного (Custom). Обнаруженные объекты учета попадают в систему КАСЕ и дальше с ними можно работать: распространить агентов, контролировать изменения, выгружать отчеты, осуществлять контроль и инвентаризацию. На все системы, куда можно установить агент, можно также распространять дистрибутивы и патчи, а это большинство актуальных версий Windows, Mac и Linux. Безагентная инвентаризация и контроль изменений доступны для широкого круга устройств, доступных по сети (обычно SNMP).

После добавления объектов в KACE, они попадают в раздел с активами. В меню Assets можно будет увидеть полный перечень ваших устройств. У любого объекта учета есть набор статусов: Active (активный), Disposed (утилизирован), Expired (просрочен), In Stock (на складе), Missing (потерян), Repair (восстановлен), Reserved (зарезервирован) и Retired (устарел). Дополнительные доступные для заполнения поля зависят от типа IТ-актива: устройство, ПО, локация, документ и т.д. Если оборудование физическое, по нему можно добавить в систему бар-код, который сканируется через мобильное приложение KACE GO (доступно на iOS и Android) и появляется в основном интерфейсе.

Следующий пункт меню — Asset Types (типы активов). Вы можете использовать стандартные типы (сервер, ПО, мобильное устройство и т.д.) а также добавлять свои. Каждому активу обязательно должен быть присвоен один из этих типов. Количество активов определенного типа указано в правой колонке. Из этого представления, как и из любого другого, можно сделать отчет. В KACE также можно вести учет контрактов, заказов и лицензионного покрытия. Контракты имеют необходимые атрибуты: начало действия, конец действия, стоимость, вендор, ответственный и т.д. То же самое касается и заказов. К обоим сущностям можно подгрузить документы.

Следующий пункт меню — это Location (локация). Локация — один из атрибутов присущих всем имеющимся в KACE активам. В случае, если на одной локации еще несколько площадок, здесь также поддерживается древовидная структура. Про импорт устройств из внешних систем мы уже говорили, но кроме этого можно загружать данные по активам через CSV-файлы. У KACE есть API, поэтому процесс загрузки можно автоматизировать.

KACE — это экосистема продуктов для управления стационарными и мобильными устройствами с возможностью инвентаризации и распространения образов операционных систем, дистрибутивов и патчей. Данный продукт может удовлетворить все потребности системы управления жизненным циклом пользователя: от начального развертывания, текущего управления и до момента вывода из эксплуатации.

Тестовую версию KACE Express Вы можете получить бесплатно (https://www.quest.com/products/kace-express/). За приобретением обращайтесь к официальному дистрибьютору Quest Software на территории Азербайджана — MONT.

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