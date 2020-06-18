Умный город и системы видеонаблюдения

Smart city — это инфраструктура, основанная на взаимодействии информационных и коммуникационных технологий и Интернета вещей (IoT). Благодаря сбору и аналитике данных с помощью систем видеонаблюдения в режиме реального времени городские службы могут оперативно реагировать на события и предотвращать негативные ситуации. По данным McKinsey Global Institute, технологии Умных городов улучшат ключевые показатели по всем основным направлениям: медицина и здоровье граждан, безопасность, стоимость жизни, занятость населения, социальные связи, а также защита окружающей среды. В рамках такого направления, как безопасность, эти решения помогут снизить количество чрезвычайных ситуаций на 20-35%, уменьшить количество преступлений в целом на 30-40% и сократить число аварий на 15-20%.

Помимо обеспечения безопасности в городе, системы видеонаблюдения успешно помогают работать с нарушениями правил дорожного движения и сокращать количество дорожно-транспортных происшествий. Во многих городах сегодня развернуты сети камер видеонаблюдения, объединенные с датчиками, которые фиксируют нарушения скоростного режима, движение по неправильной полосе, проезд на красный свет светофора, выезд на встречную полосу, незаконную парковку и ряд прочих правонарушений. Камеры не только фиксируют инцидент, но и мотивируют водителей соблюдать ПДД. На основе существующей технологии планируется внедрение системы беспилотного управления городским транспортом.

Системы видеонаблюдения в учебных заведениях призваны не только следить за безопасностью, но и выполнять ряд других функций. Например, вести учет посещаемости, отмечать уровень вовлеченности на уроках и лекциях, а во время экзаменов системы могут фиксировать случаи списываний и оповещать об этом преподавателя. Камеры могут создавать цифровую модель организации в режиме реального времени, констатировать факты курения на территории школы или университета, отслеживать большие скопления людей и выдавать рекомендации. С помощью системы интеллектуального видеонаблюдения родители могут получать оповещения о том, что их ребенок вошел или покинул школу, а директора школ — следить за дисциплиной и работой персонала.

Согласно отчету McKinsey, применение технологий Умного города позволяет снизить тяжесть заболеваний на 8-10%. И здесь системы видеонаблюдения играют важную роль. Так, камеры в больнице, объединенные с электронными картами пациентов и датчиками, могут предупредить медсестру как о необходимости осмотра врачом, так и о его ненадобности. Это сможет не только снизить нагрузку на медицинский персонал, но и сэкономить средства больнице. Помимо этого, установленные камеры наблюдения в лечебных учреждениях и в машинах скорой помощи могут помочь в борьбе с неадекватным поведением пациентов. Очевидным преимуществом для здоровья граждан является экология. Например, цель Копенгагена — стать первой безуглеродной (carbon-free) столицей в мире к 2025 году. На это направлены инициативы властей по снижению выбросов через технологии умной энергетики, мониторинг состояния окружающей среды, оптимизацию транспортного трафика и другое.

Система интеллектуального видеонаблюдения используется и в системе городских коммуникаций — от общения властей с гражданами до рекламы товаров и услуг. Например, на остановках общественного транспорта в Шанхае цифровые рекламные щиты с камерами демонстрируют как рекламный контент, так и правительственные сообщения. Это помогает городу быть ближе к гражданам, собирать обратную связь в режиме реального времени и отслеживать тенденции в спросе. А в США SynapsLabs тестирует технологию таргетированной рекламы для водителей в зависимости от модели машины. Камера на цифровом билборде в режиме реального времени классифицирует автомобиль по производителю, модели и другим характеристикам и транслирует релевантный для конкретного автомобилиста контент. Такие билборды также могут показывать важную для водителей информацию: пробки, аварии, опасные участки на пути и т.д.

В связи с пандемией коронавирусной инфекции системами видеонаблюдения более пристальное внимание стало уделяться и людям. Мегаполисы давно научились отслеживать каждый шаг человека за счет количества камер и технологии распознавания лиц, которая сейчас получает новый толчок к развитию, обучаясь определять лица в масках. Компания Comparitech составила список городов с наибольшим количеством камер видеонаблюдения (https://www.comparitech.com/vpn-privacy/the-worlds-most-surveilled-cities/). Всего в рейтинге присутствует информация о 121 городе, но по первой десятке городов можно судить о глобальном тренде. Большинство таких городов находится в Китае, но среди них попадаются и известные нам европейские столицы, столицы стран СНГ, а также соседних Турции и Ирана. Ознакомившись с этими цифрами, можно предположить, что антиутопичные сценарии из фантастических романов реализуются прямо сегодня.

Атланта (США)

На последнем месте в Топ-10 располагается американский город Атланта, где установлено 7800 камер на 501178 человек. Иными словами, это 15,56 камеры на 1000 человек. Распознавание лиц используется в аэропорту Атланты. Американская авиакомпания Delta первой в мире начала использовать биометрические датчики в Хартсфилд-Джексон Атланта еще в 2018 году. Услуга должна повысить эффективность процедуры подтверждения личности, что повысит безопасность в аэропорту и параллельно сократит время посадки пассажиров. Данные с камер видеонаблюдения передаются в специальные мониторинговые центры. Контроль через сканеры лиц проходили все пассажиры, а отказаться от процедуры могли только граждане США. У туристов не было такой возможности. Внедрением этой технологии в аэропорту Атланты занималась авиакомпания Korean Air. Система фотографирует лицо путешественника, анализирует его на соответствие снимку в паспорте и проверяет информации о перелете. Безусловно, коронавирус внесет поправки в эти процедуры после возобновления полетов.

Пекин (Китай)

В этом городе насчитывается 800000 камер на 20035455 человек или 39,93 камеры на 1000 человек. Столица Китая располагается лишь на девятом месте, но тем не менее утекшая в сеть база данных показывает, что контроль за жителями максимально пристальный. В ней содержалась информация о поле, национальности, приблизительном возрасте и даже привлекательности. У некоторых людей стояли пометки «наркоман» или «сидел в тюрьме». Технология распознавания лиц применяется в Пекине и в сфере обслуживания. В одном из торговых центров города платежная система Alipay запустила технологию распознавания лиц для совершения покупок. А в аэропорту Пекин Дасин (Beijing Daxing International Airport) система используется для регистрации пользователей, что ускоряет процесс и снижает количество очередей.

Гуанчжоу (Китай)

В этом китайском городе распознавание лиц используется также и для слежки, и для уменьшения количества очередей. Для этого используется 684000 камер на 12967862 человека или 52,75 камеры на 1000 человек. В сентябре прошлого года на двух станциях метро появилась оплата проезда с помощью распознавания лица. Стоять в очереди за билетом и у турникета больше не нужно, достаточно посмотреть в экран. Кроме того, в 2017 году в рамках пилотной программы правительство Гуанчжоу опробовало виртуальную карту из приложения WeChat как альтернативу паспорту. С помощью этой технологии жителю города достаточно посмотреть в экран, чтобы получить возможность пользоваться государственными сервисами и совершать другие действия, требующие идентификации личности.

Ухань (Китай)

Провинция Хубэй в центральном Китае в январе 2020 года стала центром распространения коронавируса COVID-19. В конце 2019 года в административном центре провинции насчитывалось 500000 камер на 8266273 человека или 60,49 камеры на 1000 человек. Однако китайские власти, рассчитывавшие на то, что эти камеры помогут следить за соблюдением режима самоизоляции, столкнулись с тем, что системы распознавания лиц не работали из-за масок и респираторов, в которых обязаны ходить граждане. Здесь на помощь китайскому правительству пришли тепловые сканеры, установленные на вокзалах. Они определяют температуру прохожих и тех, у кого температура повышена, отправляют в специальные изоляционные комнаты, которые есть на вокзалах, затем вызывают медицинских работников, а данные пассажира заносят в базу, в том числе в приложение Alipay Health Code. Также камеры помогают отслеживать перемещение китайских автомобилистов. при пересечении городской границы власти получают данные о номерном знаке владельца автомобиля и могут задержать его в случае, если режим самоизоляции был нарушен. Многие эксперты склоняются к мнению, что вирус дал властям повод для ускорения массового сбора личных данных.

Кстати, этот город был одним из первых, где аккаунт в WeChat попытались приравнять к паспортам и идентифицировать пользователей именно по учетной записи в приложении. Кроме того, в 2018 году распознавание лиц было внедрено для оказания транспортных услуг. Сообщалось, что новая платформа упростила проведение более 130 операций.

Лондон (Великобритания)

Столица Великобритании считается одной из основных площадок, где тестируется новая технология слежения и распознавания лиц. Происходит это с помощью 627707 камер на 9176530 человек или 68,4 камеры на 1000 человек. Местная полиция работает с этой системой уже 3 года и надеется, что она поможет снизить число преступлений. Правда, помимо повышения безопасности, люди получают и неудобства. В начале прошлого года произошел странный инцидент. Мужчина не захотел участвовать в эксперименте и специально закрыл лицо воротником, хотя на полицейском автомобиле было написано, что скрываться от биометрических датчиков запрещено. Его лица не нашлось в базе данных преступников и с документами также проблем не возникло. Тем не менее, полиция оштрафовала его на 90 фунтов.

Цзинань (Китай)

В городе Цзинань в китайской провинции Шаньдун 540463 камер на 7321200 человек или 73,82 камеры на 1000 человек. Возможно причина такого пристального слежения за гражданами заключается в том, что в последние годы Цзинань превращается в аналог Кремниевой долины. Здесь активно развиваются высокотехнологические отрасли, производство бытовой техники, информационные и биоинженерные технологии.

Тяньцзинь (Китай)

Городская зона Тяньцзиня является третьей по величине в континентальном Китае, и этот город является четвертым в мире по количеству камер видеонаблюдения. Здесь их 1244160 камер на 13396402 человека или 92,87 камеры на 1000 человек. Правительство начало активно следить за гражданами после событий 2015 года, когда на складе с опасными веществами в районе Новый Биньхай произошел чудовищный взрыв. Тогда 798 человек получили ранения, 165 погибли, тела еще 8 пропавших без вести до сих пор не найдены, а экономический ущерб составил 6,86 млрд. юаней, или около 1,1 млрд. долларов. С тех пор слежка за городом и организациями с помощью камер ведется круглосуточно.

Шанхай (Китай)

Программное обеспечение для системы видеонаблюдения, включающей 2985984 камер на 26317104 человека или 113,46 камеры на 1000 человек, разработано Alibaba Group. Прежде всего, в этом городе слежка ведется для обеспечения безопасности. Система решает три важных задачи:

собирает данные с около 1100 камер распознавания лиц, установленных в районах с наиболее интенсивным движением;

сообщает властям, что происходит в конкретном месте. Система идентифицирует такие события, как скопление большого количества людей или людей, выбрасывающих мусор в неположенном месте;

анализирует обстановку и меняет работу города. Корректирует работу светофоров, когда город заполнен туристами, предупреждает полицию о чрезвычайной ситуации.

Последний пункт позволяет и автоматически штрафовать нарушителей дорожного движения. На смартфон придет уведомление, а оплатить штраф можно через службу, вроде Alipay.

Шэньчжэнь (Китай)

1929600 камер на 12128721 человека или 159,09 камеры на 1000 человек! Это тот случай, когда камеры наблюдения и биометрические датчики применяются в частности для совершенствования транспортной системы. Именно здесь впервые в мире администрация метро Шэньчжэня ввела технологию распознавания лиц для прохода в метро. Сканеры установлены на 18 из 199 станций. Технология работает за счет сети 5G, а деньги списывают с привязанного способа оплаты. На экране посетитель увидит подробную информацию о себе, включая снимки лица, пол, возраст и длительность пребывания в метро. Это должно снизить число очередей и облегчить жизнь пожилым людям и инвалидам.

Чунцин (Китай)

Жизнь в Чунцине — настоящий киберпанк. А обеспечивают его 2579890 камер на 15354067 человек или 168,03 камеры на 1000 человек. Штрафы — обычное дело в Чунцине. Это касается любых мелких нарушений, даже если вы перебежите дорогу на красный свет, вам придет оповещение о штрафе. Но многие уже ориентируются и могут различать типы камер. Например, белые прямоугольные отслеживают скорость машин и проверяют пристегнуты ли ремни. Крутящиеся круглые следят за парковками, а камеры, установленные на высоких металлических столбах, определяют количество автомобилей в потоке. Тем не менее, люди довольны работой системы распознавания лиц, потому что они дают людям чувство защищенности и снижают количество преступлений.

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Умные города, построенные на цифровых технологиях и анализе данных — будущее урбанистики. Согласно прогнозам агентства McKinsey, глобальный рынок Smart cities вырастет до 400 млрд. долларов в 600 городах по всему миру. Согласно исследователям, к 2025 году эти города будут генерировать 60% глобального ВВП, а это значит, что цифровизация — прямой путь к получению прибыли.