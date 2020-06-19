У робопса Spot появился более бюджетный конкурент

На этой неделе компания Boston Dynamics объявила о начале розничных продаж четвероногого робота Spot. Стоимость робопса достаточно высокая — 74500 долларов.

Команда инженеров из Нью-Йоркского университета (США) и Института интеллектуальных систем им. Макса Планка (Германия) смогла создать куда более доступный аналог под названием Solo 8.

Внешне Solo 8 имеет явные сходства с робопсом Spot. Выглядит этот робот немного проще, головы у него нет, но в своих способностях он ничем не уступает творению Boston Dynamics, по крайней мере в акробатике. В представленном видео показано, как Solo 8 справляется с препятствиями, удерживает равновесие и даже прыгает. Более того, если он переворачивается на спину, роботу достаточно просто вывернуть ноги в обратную сторону, чтобы встать и продолжить движение. Вес устройства чуть выше 2 кг.

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Точная цена производства Solo 8 не раскрывается, однако большинство его компонентов могут быть распечатаны с помощью 3D-принтера. Важно и то, что файлы самих деталей распространяются по лицензии с открытым исходным кодом. Конструкция робота также предусматривает простоту его перепрограммирования в зависимости от поставленных целей.