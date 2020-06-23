Трамп остановил выдачу виз, по которым работают ИТ-специалисты

22 июня 2020 года президент США Дональд Трамп приостановил выдачу рабочих виз, по которым в стране работают сотни тысяч ИТ-специалистов. Указ американского лидера распространяется на визы H-1B, H-2B, H-4, L-1 и некоторые визы J-1 — их не будут выдавать до 31 декабря 2020 года (также возможно продление сроков). Это не касается тех, кто уже находится в США.

«Временных работников часто сопровождают их супруги и дети, многие из которых также конкурируют с американскими рабочими. В обычных условиях правильно организованные программы временного трудоустройства могут принести пользу экономике. Но в чрезвычайных обстоятельствах экономического спада, вызванного вспышкой коронавируса COVID-19, некоторые неиммиграционные визовые программы, разрешающие такую занятость, представляют необычную угрозу для занятости американских рабочих», – говорится в сообщении Белого дома.

Несколько технологических компаний выразили протест этому указу. В Amazon заявили, что запрет на въезд в страну и помощь в восстановлении экономики США для высококвалифицированных специалистов ставит под угрозу глобальную конкурентоспособность страны. В Google отметили, что иммигранты не только способствовали технологическим прорывам и созданию новых бизнесов и рабочих мест, но и обогатили жизнь американцев.

Власти США, приостановив выдачу рабочих виз, намерены освободить рабочие места для своих граждан. В Белом доме отметили, что до конца 2020 года у американцев появится выбор из 525 тыс. вакансий.