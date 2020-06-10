Tobii выпустила третье поколение smart-очков для отслеживания взгляда пользователя
Компания Tobii выпустила smart-очки Tobii Pro Glasses третьего поколения, предназначенные для отслеживания взгляда пользователя. Устройство адресовано бизнесу, который стремится к более взвешенным вложениям в дизайн и маркетинг, улучшению рабочих мест, повышению безопасности и работе над другими аспектами, в которых важно понимать визуальное взаимодействие человека и его окружения. Также применение новинке найдут ученые, получающие доступ к колоссальному объему данных о людях через их неконтролируемые реакции.
Новая модель заметно меньше предшественника. Ее габариты сопоставимы с размерами обычных солнцезащитных очков в форм-факторе «авиатор». Кроме того, компания добавила в новое устройство более совершенную технологию записи.
Tobii Pro Glasses 3 оснащены четырьмя усовершенствованными широкоугольными камерами и 16 излучателями, встроенными в линзы, которые не перекрывают периферийное зрение, обеспечивая комфортное ношение. Автонастройка под разные уровни освещенности позволяет вести наблюдения в помещении и на улице. Тонкая и более прочная конструкция позволяет носить Tobii Pro Glasses 3 под средствами индивидуальной защиты, такими как шлемы и головные уборы.
Smart-очки поставляются с комплектом аксессуаров, включая дополнительные линзы для защиты от инфракрасного излучения, позволяя проводить исследования в условиях яркого освещения вне помещений и в ситуациях, требующих дополнительной защиты глаз.
Аудио записывается вместе с видео и синхронизированными данными отслеживания глаз, чтобы предоставить полную картину опыта. Трекинг глаз — с частотой 50 или 100 Hz, а технология компенсации соскальзывания обеспечивает согласованность во время записи, даже если очки в ходе процесса мониторинга смещались.
Smart-очки Tobii Pro Glasses 3 уже доступны для приобретения.