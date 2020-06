Tesla Model S стал первым электромобилем с запасом хода более 400 миль по циклу EPA

Tesla Model S в версии Long Range Plus стал первым электромобилем, чей запас хода согласно американскому циклу EPA (Агентства по охране окружающей среды США) составил 402 мили (643 км). Об этом сообщил в своем Twitter глава компании Илон Маск (Elon Musk).

Tesla Model S now first ever electric vehicle to receive EPA range rating above 400 miles! https://t.co/EOTwVfvHS5

— Elon Musk (@elonmusk) June 15, 2020