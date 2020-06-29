29.06.2020

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Техноблогер протестировал робопса Spot в действии

Spot

Компания Boston Dynamics в этом месяце объявила о старте розничных продаж четвероногого робота Spot. Оценить возможности робопса взялся автор популярного Youtube-канала Unbox Therapy.

Вначале техноблогер изучил пульт управления роботом, который напомнил ему контроллер для игровой консоли.

Spot может передвигаться в нескольких режимах: «пешком», бегом, ползком и прыжками. Кроме того, он умеет подниматься по лестницам. Особенно впечатлила автора видео способность робота с легкостью обходить различные препятствия. На улице, преодолевая бордюр, Spot упал, перевернувшись на спину, но смог самостоятельно подняться и продолжить движение. Высокая трава также затруднила роботу ориентировку на местности, в результате он смог выбраться обратно на тротуар.

После ряда испытаний блогер отметил — несмотря на то, что роботу задается направление движения, тот самостоятельно рассчитывает наиболее эффективный маршрут для достижения цели. Дальнейшее усовершенствование робопса позволит ему достичь невероятных результатов.

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