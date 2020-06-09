TCL выпустила smart-телевизоры с Android TV стоимостью от 129 долларов

Компания TCL представила два новых smart-телевизора на базе Android TV с экранами диагональю 31,5 и 39,5 дюймов.

В телевизоре с экраном диагональю 31,5 дюйма применена матрица формата 720p без поддержки HDR. Оснащение включает адаптеры беспроводной связи Wi-Fi (2,4 GHz) и Bluetooth, два разъема HDMI, один порт USB 2.0 и контроллер Ethernet. Мощность аудиосистемы составляет 10 Вт с поддержкой Dolby Digital. Стоимость составляет 129 долларов.

Вторая модель получила экран диагональю 39,5 дюйма разрешением 1080p. Устройство располагает аудиосистемой мощностью 16 Вт с поддержкой Dolby Digital Plus. В оснащение входит тот же самый набор разъемов. Модель будет предложена за 199 долларов.

Оба smart-телевизора получили пульт дистанционного управления с выделенной кнопкой Google Assistant и поддержкой голосового управления. Новинки TCL уже поступили в продажу.