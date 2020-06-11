Студенты Бакинского Государственного Университета получили «Студенческие смарт-карты»

Учащимся Бакинского Государственного Университета розданы «Студенческие смарт-карты» Kapital Bank. Карты предоставлены по инициативе Министерства образования, Центрального банка и БГУ, при поддержке Kapital Bank и Mastercard.

С помощью новых карт студенты смогут получать стипендию, а также осуществлять любые платежи как внутри страны, так и за рубежом. Проживающие в регионах родители студентов могут с легкостью отправлять финансовые средства своим детям, сажая деньги непосредственно на студенческую карту.

Смарт-карты будут использоваться при входе в университет, библиотеку и читальные залы. В будущем планируется дальнейшее расширение возможностей студенческой смарт-карты, использование ее в общественном транспорте, специальных дисконтных кампаниях для студентов и других сферах услуг. Также продолжается работа по разработке специальных карт для учителей, их презентация впервые состоится после восстановления образовательного процесса.

Отметим, что учащимся UNEC, Бакинского Инженерного Университета и других учебных заведений уже были вручены «Студенческие смарт-карты». В будущем аналогичные карты будут выданы и другим вузам.