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Стартовали бесплатные IT-курсы для соотечественников, проживающих в США и Канаде

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13 июня 2020 года платформа «Azerbaijani Union» совместно с образовательным центром «Tech Academy» запустила специальный IT-курс с целью привлечения в мир технологий наших соотечественниц, проживающих в США и Канаде. К курсам привлечены женщины из малоимущих семей, безработные и студенты. Им будет предоставлена возможность ознакомиться с одной из популярных на сегодняшний день специальностью «Manual QA Testing».

Курс продлится 3 месяца и будет проходить по выходным дням. Он даст возможность стать специалистом в сфере технологий без предварительных знаний в отрасли. В заключении курса специалисты, уже работающие на данный момент по соответствующей специальности, пройдут практический курс по подготовке к интервью. Также участникам будет предоставлена возможность прохождении практики в американский компаниях.

«Tech Academy» — единственный образовательный центр, обучающий Python в формате bootcamp в Азербайджане. Проект создан при поддержке «Tech Diaspora» и «Азербайджанского Центра Культуры в Северной Калифорнии».

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