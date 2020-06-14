14.06.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяSoftwareИгрыStar Citizen, которая до сих пор не вышла, стала самой дорогой игрой в истории

Star Citizen, которая до сих пор не вышла, стала самой дорогой игрой в истории

Star Citizen

Star Citizen — игра, которую обещают каждый год на протяжении уже пяти лет, пока так и не вышла. При этом игра продолжает собирать с фанатов всего мира огромные деньги.

В свое время Star Citizen уже вошла в Книгу рекордов Гиннеса, а сегодня стало известно, что поставлен очередной рекорд. Игра собрала более 300 млн. долларов, что делает ее самой дорогой за всю историю индустрии игр. Речь идет о суммах, затраченных на создание проектов, но без учета маркетинга. Последние несколько недель стали для Star Citizen особенно продуктивными: за один только период с 25 мая по 7 июня игроки пожертвовали на создание амбициозного симулятора более 10 млн. долларов.

Star Citizen

Игра собрала 300,358 млн. долларов благодаря 2,712 млн. человек. На данное время основной источник дохода игры — продажа космических кораблей, которые можно будет использовать в игре, когда она наконец-то выйдет.

Существует альфа-версия Star Citizen, в которую можно поиграть. Но она служит в основном для того, чтобы игроки, потратившие деньги на покупку космических кораблей, могли их хоть как-то опробовать.

История Star Citizen началась в октябре 2012 года с краудфандинговой кампании на Kickstarter, где на разработку игры пожертвовали чуть больше 2 млн. долларов. Впоследствии создатели перенесли сборы на официальный сайт проекта. При этом от оглашения дополнительных целей разработчики отказались еще в декабре 2014 года, когда сумма пожертвований достигла 65 млн. долларов. Даты выхода Star Citizen до сих пор нет.

ТЕГИ:
Sony рассказала в чем разница между двумя версиями PlayStation 5
Представлен smart-телевизор Hisense ULED U7 с экраном 120 Hz
Новости по теме
Игры
Анонсы игр для консоли Playstati
Игры
Epic Games Store бесплатно разда
Игры
Презентация игр для PlayStation
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!