Star Citizen, которая до сих пор не вышла, стала самой дорогой игрой в истории

Star Citizen — игра, которую обещают каждый год на протяжении уже пяти лет, пока так и не вышла. При этом игра продолжает собирать с фанатов всего мира огромные деньги.

В свое время Star Citizen уже вошла в Книгу рекордов Гиннеса, а сегодня стало известно, что поставлен очередной рекорд. Игра собрала более 300 млн. долларов, что делает ее самой дорогой за всю историю индустрии игр. Речь идет о суммах, затраченных на создание проектов, но без учета маркетинга. Последние несколько недель стали для Star Citizen особенно продуктивными: за один только период с 25 мая по 7 июня игроки пожертвовали на создание амбициозного симулятора более 10 млн. долларов.

Игра собрала 300,358 млн. долларов благодаря 2,712 млн. человек. На данное время основной источник дохода игры — продажа космических кораблей, которые можно будет использовать в игре, когда она наконец-то выйдет.

Существует альфа-версия Star Citizen, в которую можно поиграть. Но она служит в основном для того, чтобы игроки, потратившие деньги на покупку космических кораблей, могли их хоть как-то опробовать.

История Star Citizen началась в октябре 2012 года с краудфандинговой кампании на Kickstarter, где на разработку игры пожертвовали чуть больше 2 млн. долларов. Впоследствии создатели перенесли сборы на официальный сайт проекта. При этом от оглашения дополнительных целей разработчики отказались еще в декабре 2014 года, когда сумма пожертвований достигла 65 млн. долларов. Даты выхода Star Citizen до сих пор нет.