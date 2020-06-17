Стала доступна электронная версия «Толкового словаря терминов по информатике»

Электронная версия «Толкового словаря терминов по информатике» («İnformatika terminlərinin izahlı lüğəti»), разработанная сотрудником Института информационных технологий НАНА Исмаилом Джалалли, размещена на сайте www.ict.az. Научным редактором издания, имеющего большое значение в области защиты азербайджанского языка и создания национальной терминологии по ИКТ, является вице-президент НАНА, директор Института информационных технологий, академик Расим Алгулиев.

Энциклопедическое издание охватывает различные области информационных технологий: программное обеспечение, оборудование, сети, хранилище данных, графику, игры, обработку информации, интернет, историю, сленг, организации, программирование и стандарты. Словарь объясняет термины, встречающиеся в документах, сопровождающих программное и аппаратное обеспечение, в рекламе этих продуктов, в прессе, на телевидении, в компьютерных книгах и специальных журналах. Публикация также включает термины в специальных областях, таких как компьютерная индустрия, разработка программного обеспечения.

В словаре, который содержит около 5000 терминов, слова, начинающиеся с цифр и специальных символов, сортируются в соответствии с кодами ASCII. Статьи в словаре делятся на две группы: основные статьи с полным описанием терминов и справочные статьи с их синонимами. Некоторые статьи сопровождаются соответствующими картинками, диаграммами, диаграммами или таблицами.

Поскольку статьи расположены в соответствии с английскими терминами, азербайджано-английский, турецко-английский и русско-английский термины приводятся в конце издания. Термин, приведенный на любом из этих трех языков, должен сначала быть найден в соответствующем словаре, а затем в словаре для английского эквивалента слова.

Словарь предназначена для преподавателей, студентов, исследователей, специалистов в области ИКТ и представителей информационного общества в целом, сообщает ресурс ict.az.