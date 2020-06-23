Список моделей iPhone, которые получат iOS 14

Компания Apple объявила список смартфонов, которые гарантированно получат новую версию мобильной ОС — iOS 14.

По заявлению компании, новую прошивку получат все владельцы «яблочных» смартфонов, начиная с iPhone 6s и 6s Plus, представленных в 2015 году. В список также попали модель iPhone SE первого поколения и фирменный мультимедийный плеер iPod Touch седьмого поколения.

Релиз iOS 14 состоится осенью этого года, а принять участие в открытом бета-тестировании прошивки пользователи смогут уже в следующем месяце.