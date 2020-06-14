Sony рассказала в чем разница между двумя версиями PlayStation 5

В официальном блоге PlayStation опубликовано небольшое интервью с руководителем маркетингового отдела Sony Interactive Entertainment Эриком Лемпелом (Eric Lempel).

По словам Лемпела, компания уже много месяцев назад определилась с окончательным внешним видом PS5.

«Много месяцев назад я был в Токио. Получил приглашение на встречу с Джимом Райаном, нашим президентом и исполнительным директором, а также несколькими другими людьми. В общем, небольшой группой. Встреча проходила в штаб-квартире Sony на этаже, где я раньше никогда до этого не был. Предметом встречи был «дизайн». Ну, я и подумал, что мы будем обсуждать вопросы дизайна для новой приставки. Когда я добрался до нужного этажа и прошел через несколько дверей, то оказался в своего рода хранилище, ну, знаете, вроде вещевого хранилища. В помещении было приятное освещение, а также находились они — все те вещи, которые вы могли видеть на прошедшей презентации. Обе версии PlayStation 5 и весь набор дополнительных аксессуаров», — поделился Лемпел.

Он добавил, что в живую приставка выглядит гораздо лучше, чем на изображениях презентации.

«Когда вы видите ее лично, а также все те удивительные функции, которыми она располагает — она потрясающая, настоящее чудо. Я думаю, что люди с радостью установят ее у себя дома и будут хвастаться перед друзьями», — сказал Лемпел.

Эриком Лемпел также рассказал, в чем заключаются различия между двумя версиями PlayStation 5 и почему компания решила выпустить так называемую цифровую версию приставки. Напомним, что одна из версий оборудована приводом Blu-ray.

«Идея заключается в том, что вторая PS5 демонстрирует рост цифрового бизнеса в последние годы. Многие наши клиенты изменили подход в приобретении наших продуктов. Часть моей работы и работы моей команды заключается в постоянном общении с покупателями, а также понимании того, что им нравится и чего они хотят. Есть сегмент потребителей, которые хотят перейти на цифровой формат», — заявил Лемпел.

Он также отметил, что обычная и цифровая версия приставки практически полностью идентичны. Они обладают одинаковыми техническими характеристиками и производительностью. Разница заключается лишь в небольших внешних косметических изменениях и отсутствии у второй версии дисковода.