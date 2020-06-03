Sony перенесла презентацию PlayStation 5 из-за протестов в США

Компания Sony сообщила о своем решении перенести презентацию PlayStation 5, которая была намечена на 4 июня.

Sony заявила, что текущая ситуация в США не подходит для праздников и развлечений, поэтому цифровое мероприятие отложено, причем на неопределенный срок.

Также компания начала активно поддерживать протестные движения сообщениями с хештегом #BlackLivesMatter и делиться ссылками по теме на своей странице в Twitter.