03.06.2020

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Sony перенесла презентацию PlayStation 5 из-за протестов в США

Sony PlayStation 5

Компания Sony сообщила о своем решении перенести презентацию PlayStation 5, которая была намечена на 4 июня.

Sony заявила, что текущая ситуация в США не подходит для праздников и развлечений, поэтому цифровое мероприятие отложено, причем на неопределенный срок.

Также компания начала активно поддерживать протестные движения сообщениями с хештегом #BlackLivesMatter и делиться ссылками по теме на своей странице в Twitter.

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