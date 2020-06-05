05.06.2020

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Softprom становится официальным дистрибьютором HYCU

HYCU

В мае 2020 компания Softprom, Value Added Distributor на территории Восточной Европы, и HYCU, ведущая компания по разработке программного обеспечения для предприятий, специализирующаяся на резервном копировании, восстановлении и мониторинге данных для корпоративных облаков следующего поколения, объявили о подписании дистрибьюторского соглашения.

Согласно контракту, Softprom становится официальным дистрибьютором HYCU и займется продвижением решений на территории региона, в который входит Азербайджан.

HYCU, Inc. предоставляет прикладное программное обеспечение для защиты данных и мониторинга для поддержки мульти-облачных центров обработки данных.

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