В мае 2020 компания Softprom, Value Added Distributor на территории Восточной Европы, и HYCU, ведущая компания по разработке программного обеспечения для предприятий, специализирующаяся на резервном копировании, восстановлении и мониторинге данных для корпоративных облаков следующего поколения, объявили о подписании дистрибьюторского соглашения.

Согласно контракту, Softprom становится официальным дистрибьютором HYCU и займется продвижением решений на территории региона, в который входит Азербайджан.

HYCU, Inc. предоставляет прикладное программное обеспечение для защиты данных и мониторинга для поддержки мульти-облачных центров обработки данных.