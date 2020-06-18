Смартфон ZTE Blade A3 Prime получил сменный аккумулятор

Компания ZTE представила бюджетный смартфон Blade A3 Prime с возможностью самостоятельной замены элемента питания.

Устройство оснащено 5,45-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и соотношением сторон 18:9. Аппарат построен на базе четырехъядерного процессора MediaTek MTK6761, оснащен 2 Gb оперативной и 32 Gb встроенной памяти с возможностью расширения при помощи карт microSD.

Смартфон получил основную камеру разрешением 8 Мп с двойной LED-вспышкой, а также фронтальную на 5 Мп. Емкость сменного аккумулятора составляет 2666 мАч. Работает смартфон под управлением операционной системы Android 10. В качестве биометрического способа аутентификации используется распознавание по лицу и сканирование отпечатков пальцев.

Смартфон ZTE Blade A3 Prime поступил в продажу в Китае по цене 99 долларов.