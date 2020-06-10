Смартфон Redmi 9: квадрокамера и аккумулятор 5020 мА·ч

Бренд Redmi официально представил смартфон Redmi 9. Устройство получило 6,53-дюймовый дисплей формата Full HD+. Экран занимает 89,83% площади фронтальной панели. Защиту обеспечивает закаленное стекло Gorilla Glass 3.

Аппарат построен на SoC MediaTek Helio G80. Объем оперативной памяти составляет 3 или 4 Gb, емкость флеш-накопителя – 32 или 64 Gb. В смартфоне можно установить две SIM карты и microSD объемом до 512 Gb.

Основная камера представлена четырьмя датчиками: главный на 13 Мп (f/2.2), 8 Мп сенсор сверхширокоугольный (f/2.2), 5 Мп датчик для съемки макро (f/2.4) и 2 Мп (f/2.4) сенсор для анализа глубины сцены. Фронтальная камера разрешением 8 Мп (f/2.0) разместилась в вырезе экрана.

Питание смартфон получает от аккумуляторной батареи емкостью 5020 мА·ч. Есть поддержка зарядки мощностью 18 Вт, но в комплект входит зарядное устройство мощностью 10 Вт.

В оснащение входят: адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.0, GPS, порт USB-C, стандартный разъем для подключения наушников, приемник FM и модуль NFC.

Смартфон Redmi 9 будет предложен в трех цветовых исполнениях корпуса — черном, зеленом и фиолетовом. Стоимость версии 3/32 Gb памяти будет стоить 150 евро, а 4/64 Gb – 180 евро.