Смартфон Honor Play 4 получил процессор MediaTek Dimensity 800 и квадрокамеру

Помимо смартфона Play 4 Pro, бренд Honor представил модель Play 4. Производитель продвигает модель как доступное решение для игр.

Новинка оборудована 6,81-дюймовым дисплеем Full HD+. Смартфон работает на базе процессора MediaTek Dimensity 800. Чип содержит восемь вычислительных ядер с тактовой частотой до 2,0 GHz и модем 5G для работы в сотовых сетях пятого поколения. Объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 6 или 8 Gb, емкость флеш-накопителя UFS 2.1 – 128 Gb.

Основная камера представлена четырьмя датчиками: 64 Мп (f/1.89), 8 Мп (ультраширокоугольный объектив), 2 Мп (макрообъектив) и 2 Мп (датчик глубины). Фронтальная камера разрешением 16 Мп.

Аккумуляторная батарея емкостью 4300 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 22,5 Вт.

На Honor Play 4 установлена фирменная оболочка Magic UI 3.1 на основе операционной системы Android 10. В оснащение входят: 5G (SA/ NSA), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 5 (2,4 + 5 GHz), Bluetooth 5, GPS/ГЛОНАСС/Beidou, USB Type-C. Модуля NFC нет. Сканер отпечатков пальцев расположен в боковой части корпуса. Габариты — 170 × 78,5 × 8,9 мм, вес — 213 гр. Версии с функцией измерения температуры тела у Honor Play 4 не предусмотрено.

Смартфон будет предлагаться в трех цветовых исполнениях — Iceland Phantom, Phantom Blue и Phantom Night Black. Стоимость версии с 6/128 Gb памяти составляет 253 доллара, а модификация с 8/128 Gb памяти будет предложена за 281 доллар. Прием предварительных заказов в Китае стартует сегодня вечером. В розницу смартфон поступит 12 июня.