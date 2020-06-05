Selpic P1 — самый компактный в мире струйный принтер

Компания Selpic, предлагающая решения для цифровой печати в течение последних нескольких лет, расширила список фирменной продукции, анонсировав миниатюрный цветной принтер, размеры которого сопоставимы с обычным офисным маркером. Габариты корпуса составляют 13 х 3 х 2,4 см, вес — 180 гр. Им можно наносить текст и изображения на различные поверхности вручную.

Струйный принтер Selpic P1 позиционируется как устройство для цветной печати логотипов, текстов, фотографий, а также QR- и штрих-кодов. По заявлению разработчиков, устройство способно наносить изображение не только на бумагу, но и на такие поверхности, как металл, текстиль, пластик и кожа. Заявленная автономность Selpic P1 составляет до 3 часов на одном заряде встроенного аккумулятора, или около 90 страниц формата А4 с заполнением 5% их площади с одной стороны.

В качестве расходных материалов принтер использует миниатюрные картриджи с чернилами (шесть базовых цветов) на водной основе. Максимальное разрешение печати составляет 600 dpi, настройка параметров осуществляется по Wi-Fi посредством фирменного приложения для iOS, Android и Windows. После выбора изображения или текста пользователю достаточно нажать кнопку ввода и провести рабочей поверхностью по бумаге или другому носителю.

Портативный принтер Selpic P1 появится в ближайшее время на краудфандинговой платформе Indiegogo. Стоимость принтера по предварительному заказу составит 99 долларов с учетом скидки в 55% для первых 500 покупателей.