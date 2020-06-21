Сегодня состоится концерт Жан-Мишель Жарра в виртуальной реальности

21 июня 2020 года французский композитор и исполнитель Жан-Мишель Жарр (Jean-Michel Jarre) в прямом эфире проведет премьеру 40-минутного музыкального сета «Alone Together» («Одиноки вместе») в виртуальном мире VrrOOm. Концерт состоится в 23:15 по бакинскому времени. Многокамерная трансляция концерта будет доступна бесплатно любому зрителю в социальных сетях и в формате полного погружения с помощью очков виртуальной реальности.

В дополнение к цифровому вещанию, в центре Парижа, во дворе Королевского дворца, пройдет «беззвучная» трансляция виртуального концерта для студентов из школ исполнительских искусств, обучающихся звуку и изображению. Они услышат трансляцию на большом экране, подключив к ней телефон с наушниками. В конце участники смогут пообщаться в чате с аватаром Жарра. Он откроет виртуальную дверь за кулисы и проведет студентов в свою студию.

«Я проводил концерты в самых необычных местах, а виртуальная реальность позволит мне теперь сыграть просто в невообразимых пространствах, при этом оставаясь на физической сцене, — говорит Жарр. — Виртуальные или дополненные реальности могут стать для исполнительских искусств тем же, чем для театра было появление кинематографа, дополнительным способом выражения, который в определенный момент стал возможен благодаря новым технологиям».

Музыкальное произведение «Alone Together», созданное Жан-Мишелем Жарром, разработано совместно с платформой для виртуальных мероприятий VRrOOm. На сегодняшний день практически все «живые» концерты, происходящие в иммерсивных трехмерных мирах, на самом деле были предварительно записаны и проводились в уже существующих вселенных видеоигр. И только этот пройдет в прямом эфире, сообщает holographica.space.

Для работы над концертом основатель VRrOOm Луи Качутолло (Louis Cacciuttolo) собрал команду талантов, таких как Пиаре (Pyaré), цифровой художник, автор и режиссер проектов Jet Lag, Patterns и SPACED OUT, удостоенных наград интерактивных событий виртуальной реальности на кинофестивале Sundance и других, а также визуальный художник Винсент Массон (Vincent Masson).

Концерт можно смотреть, используя очки Oculus Rift, HTC Vive, Valve Index, Samsung Odyssey и устройства на платформе Windows Mixed Reality, а также через мониторы ваших компьютеров.

Загрузите приложение VRChat в Steam, Oculus или Viveport, создайте имя пользователя, перейдите в мир VRrOOm, введя VRROOM в строку поиска. Если приложение установлено, а пользователь создан, просто перейдите по этой ссылке. Локация концерта Жана-Мишеля Жарра будет раскрыта в 22:00 по бакинскому времени 21 июня. Трансляции пройдут в Facebook, YouTube и на сайте VRrOOm.