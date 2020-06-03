Sega представила миниатюрную консоль Game Gear Micro

В честь своего 60-летия японская компания Sega представила уменьшенную версию игровой консоли Game Gear.

Миниатюрная консоль, получившая нехитрое название Game Gear Micro, будет выпускаться в четырех разных версиях. Каждая из версий приставки получит собственный отличительный цвет и собственный набор предустановленных игр.

Черная: Sonic the Hedgehog, Puyo Puyo 2, Out Run и Royal Stone;

Синяя: Sonic Chaos, Gunstar Heroes, Sylvan Tale и Baku Baku Animal;

Желтая: Shining Force Gaiden, Shining Force: The Sword of Hajya, Shining Force Gaiden: Final Conflict и Nazo Puyo Arle no Roux;

Красная: Revelations: The Demon Slayer, Megami Tensei Gaiden: Last Bible Special, The G.G. Shinobi и Columns.

Устройство действительно очень маленькое: габариты составляют 80 х 43 х 20 мм. Консоль Game Gear Micro получила 1,15-дюймовый экран при разрешении 240×180 пикселей, стандартный джойстик-крестовину, моно-динамик и разъем для наушников. Для работы необходимы две батарейки формата AAA.

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Те, кому такой размер экрана покажется маленьким, смогут заказать все четыре модели и получить в подарок аксессуар под названием «Big Window». Это увеличительное стекло, которое надевается на приставку и показывает изображение в большом формате.

Продажи Sega Game Gear Micro в Японии начнутся 6 октября 2020 года. Стоимость модели составит ориентировочно 46 долларов.