03.06.2020

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Sega представила миниатюрную консоль Game Gear Micro

Sega

В честь своего 60-летия японская компания Sega представила уменьшенную версию игровой консоли Game Gear.

Sega

Миниатюрная консоль, получившая нехитрое название Game Gear Micro, будет выпускаться в четырех разных версиях. Каждая из версий приставки получит собственный отличительный цвет и собственный набор предустановленных игр.

  • Черная: Sonic the Hedgehog, Puyo Puyo 2, Out Run и Royal Stone;
  • Синяя: Sonic Chaos, Gunstar Heroes, Sylvan Tale и Baku Baku Animal;
  • Желтая: Shining Force Gaiden, Shining Force: The Sword of Hajya, Shining Force Gaiden: Final Conflict и Nazo Puyo Arle no Roux;
  • Красная: Revelations: The Demon Slayer, Megami Tensei Gaiden: Last Bible Special, The G.G. Shinobi и Columns.

Устройство действительно очень маленькое: габариты составляют 80 х 43 х 20 мм. Консоль Game Gear Micro получила 1,15-дюймовый экран при разрешении 240×180 пикселей, стандартный джойстик-крестовину, моно-динамик и разъем для наушников. Для работы необходимы две батарейки формата AAA.

Те, кому такой размер экрана покажется маленьким, смогут заказать все четыре модели и получить в подарок аксессуар под названием «Big Window». Это увеличительное стекло, которое надевается на приставку и показывает изображение в большом формате.

Продажи Sega Game Gear Micro в Японии начнутся 6 октября 2020 года. Стоимость модели составит ориентировочно 46 долларов.

 

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