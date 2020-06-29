Schaffhausen Institute of Technology (SIT) запускает свою первую магистерскую программу и приглашает талантливых выпускников университетов России и СНГ

Международный научно-исследовательский университет Schaffhausen Institute of Technology (SIT) проведет вебинар SIT Master’s Insights, посвященный запуску своей новой магистерской программы по направлению «Computer Science and Software Engineering». Любой желающий получить высшее образование в Европе, сможет принять участие в онлайн-мероприятии, главным гостем которого станет нобелевский лауреат по физике Константин Новоселов. Вебинар пройдет на русском языке.

«SIT — Университет нового типа. Наши студенты должны будут свободно ориентироваться в областях знаний, находящихся на самом острие науки, не теряя при этом широты научного кругозора, — отметил Лауреат Нобелевской премии по физике 2010, Председатель стратегического попечительского совета SIT Константин Новоселов. — Другой отличительной чертой SIT является плотная связь науки и инноваций, которая достигается за счет ежедневного общения между ведущими учеными и студентами с одной стороны и бизнес-девелоперами и инвесторами с другой. Такая интеграция приводит не только к эффективной трансляции последних научных разработок в индустрию, но также стимулирует инновационный стиль мышления у студентов, значительно облегчая их дальнейшее трудоустройство».

По данным АПКИТ за 2020 год потребность в IT-специалистах высокой квалификации в России уже сейчас составляет 222 тысячи сотрудников, а к 2024 году общая годовая потребность цифровой экономики страны в высококвалифицированных кадрах увеличится на четверть – практически до 300 тысяч человек в год. Нарастающий дефицит высококвалифицированных кадров создает потребность в новых учебных программах, которые соответствуют требованиям рынка и учитывают новейшие тенденции в области научно-технического прогресса.

Свой вклад в покрытие этого дефицита готов сделать и SIT: c осени 2020 года швейцарский вуз начинает подготовку магистров по программе, в которой теоретическая база максимально переплетается с практическими занятиями от ведущих ученых и предпринимателей. Набор навыков и знаний магистранта SIT обеспечит выпускникам возможность успешно строить ИТ-карьеру в крупных компаниях, а также создавать собственные проекты, востребованные как в России, так и на международном уровне. Во время обучения в SIT лучшие студенты смогут пройти практику в ведущих компаниях.

«В нашем случае нет образования как такового — есть наука, есть технологии. Если вы учитесь в SIT, то участвуете в каком-то исследовании и в его ходе что-то изучаете, либо участвуете в создании компании или проекта и по мере его развития обучаетесь тому, что вам нужно. В SIT мы действуем под лозунгом «знания через науку», как это происходит в нашем альма-матер МФТИ», — пояснил Сергей Белоусов, учредитель и директор SIT.

Обучаться в швейцарском университете может любой желающий. Для подачи документов достаточно иметь степень бакалавра по профильному направлению, а также владеть английским языком на необходимом для обучения уровне. Стоимость обучения в SIT находится на одном уровне с ТОП-10 российскими техническими ВУЗами.

Узнать подробности о самой учебной программе, а также задать свои вопросы руководству института вы сможете на вебинаре SIT 30 июня 2020 года в 12:00 по бакинскому времени.

Программа вебинара:

11:05 — Future of Computing, Сергей Белоусов, доктор технических наук, основатель и CEO Acronis, основатель SIT;

11:25 — Translation of Science, Константин Новоселов, лауреат Нобелевской премии по физике 2010, Председатель стратегического попечительского совета SIT;

11:45 — New Era of Tech Business, Станислав Протасов, Президент и сооснователь Acronis

12:05 — Панельная дискуссия с действующими студентами SIT, сессия вопросов и ответов

Обязательная регистрация по ссылке: http://go.sit.org/master-insights-58f5f