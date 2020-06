SAP запустила портал SAP for Me для клиентов по всему миру

Глобальный портал SAP for Me после успешного бета-тестирования заработал для клиентов. Его главная задача — упростить коммуникацию с клиентами, предоставив им доступ ко всем данным по продуктам, системам и лицензиям, которые они используют. Здесь будет консолидирована вся необходимая информация, важные оповещения, метрики и аналитические данные о портфеле продуктов SAP с единой точкой доступа. Клиенты смогут получить проактивную поддержку, инсайты и дополнительную информацию, чтобы по максимуму применить весь доступный функционал решений SAP.

Кроме этого, в июне 2020 года порталом смогут пользоваться и партнеры, связанные с продажей решений, дополнительные функции будут доступны им до конца этого года. SAP for Me сможет обеспечить полноценное 360-градусное сотрудничество между партнерами, клиентами и компанией SAP.

С появлением портала для клиентов, SAP смогла выстроить четкую схему взаимодействия с экосистемой по трем ключевым точкам. Первая — глобальный сайт компании SAP.com, здесь любой заинтересованный специалист может найти необходимую ему информацию. Вторая — SAP for Me, созданный специально для клиентов. Третья — SAP Community, платформа для обмена опытом и трансфера знаний. Каждый из этих трех элементов будет поддерживать работу с клиентами, опираясь на общую структуру и единые инструменты, такие как, например, универсальный ID.

Дмитрий Красюков, исполнительный директор SAP CIS, подчеркнул: «SAP for Me поможет нам охватить все линии бизнеса, облачные и on-premise. Мы создали платформу, ориентированную, прежде всего, на клиента, его нужды и запросы. Она станет единым и универсальным центром, где можно будет найти ответы на любые вопросы, связанные с продуктами, важные оповещения и аналитические данные по портфолио используемых решений. Это digital-консультант, который упростит коммуникацию с SAP, даст нужные рекомендации персонально для каждого клиента».

Благодаря персонализированным настройкам SAP for Me клиентам станут доступны индивидуальные уведомления, информация по продуктам, только нужные сведения и метрики. А также они будут отслеживать счета, количество лицензий и учебный контент, просматривать статус заявок в службу поддержки и соответствующие оповещения.



Софи Стефано, менеджер проектов и финансовый аналитик hub.brussels, отметила: «Пользоваться SAP for Me очень удобно, простая интуитивная навигация и персонализированные настройки значительно облегчают работу. Пользователь получает данные с необходимым уровнем детализации, только то, что действительно нужно и не отвлекается на лишние детали и подробности».

Дополнительная информация доступна на SAP for Me area of sap.com