16.06.2020

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Самые успешные мобильные игры мая

мая

Из-за пандемии коронавируса многие отрасли сильно пострадали, но игровая индустрия наоборот демонстрирует улучшение показателей по сравнению с прошлым годом.

В мае этого года многопользовательская онлайновая игра PUBG Mobile стала самой прибыльной мобильной игрой. Игроки потратили в ней более 226 млн. долларов всего за месяц. Для сравнения — в мае прошлого года игра принесла на 41% меньше. Игра распространяется по условно-бесплатной модели, но премиальный контент стоит реальных денег.

Большая часть дохода PUBG Mobile приходится на Китай (53%), второе место занимает США (10,2%), третье — Саудовская Аравия (5,5%).

Вторым по прибыльности мобильным проектом мая стала Honor of Kings, которая принесла 204,5 млн. долларов, что на 42% больше, чем в предыдущем году. 95% дохода обеспечили китайские игроки.

Третье место занимает Pokemon GO, которая принесла 82,2 млн. долларов.

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