Samsung представила новую линейку QLED-телевизоров

Компания Samsung представила в Южной Корее новые телевизоры QLED серии QT67. Телевизоры стали первыми QLED-моделями, которые получили высочайший рейтинг энергоэффективности.

В линейку вошли шесть моделей с экранами диагональю: 43, 50, 55, 65, 75 и 85 дюймов. Самая доступная версия предлагается по стоимости около 824 доллара, а старшая версия – около 4570 долларов. Первые покупатели телевизоров получают 10% компенсацию от суммы покупки от Корейской корпорации по управлению энергией.

Новая линейка Samsung QT67 QLED предлагает высочайшее качество изображения. Телевизоры получили обновленный процессор и поддержку технологии Quantum HDR, а панели QLED позволяют отображать всю гамму цветов.

Несмотря на пандемию коронавируса, компания увеличила продажи телевизоров QLED более чем на 50% в первой половине 2020 года по сравнению с 2019 годом.