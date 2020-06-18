Роскомнадзор снял блокировку с Telegram

Роскомнадзор, после более чем двух лет блокировки, принял решение снять все ограничения с мессенджера Telegram на территории России. В ведомстве сообщили, что причиной стали недавние заявления Павла Дурова о готовности противодействовать терроризму и экстремизму.

«Позитивно оцениваем высказанную основателем Telegram [Павлом Дуровым] готовность противодействовать терроризму и экстремизму. По согласованию с Генеральной прокуратурой РФ Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру», — заявили в ведомстве.

Каким образом Дуров выразил готовность противодействовать терроризму и экстремизму, в ведомстве не уточнили. Сам Дуров пока не прокомментировал ситуацию.

Telegram был внесен в список запрещенных ресурсов в апреле 2018 года. После этого Роскомнадзор потребовал от провайдеров заблокировать мессенджер. Основанием стало решение Таганского районного суда Москвы от 13 апреля 2018 года.