Робопес Boston Dynamics поступил в свободную продажу

Компания Boston Dynamics объявила о старте розничных продаж четвероногого робота Spot.

Стоимость робопса достаточно высокая и составляет 74500 долларов, срок поставки занимает шесть-восемь недель. На текущий момент покупка в онлайн-магазине компании доступна только для компаний в США. Покупатель может заказать не более двух устройств.

В комплект помимо робота входит два аккумуляторных блока, зарядка, пульт оператора, чехлы, а также программное обеспечение. В магазине также можно приобрести дополнительные вычислительные блоки, блоки датчиков, в том числе с лидаром, а также расширенную поддержку. Однако роборуки, которую Boston Dynamics раньше планировала предоставлять в качестве опции, в магазине нет.

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Разработчики позиционируют Spot как инструмент для исследования потенциально опасных для человека мест или транспорта для перевозки грузов. Управление роботом осуществляется с помощью специального контроллера, позволяющего контролировать устройство вручную или задавать маршрут посредством системы навигации Autowalk.

Производитель отмечает, что Spot не сертифицирован как бытовой прибор. Использование четвероногого робота на расстоянии менее двух метров от человека недопустимо, а оператор, управляющий устройством, обязан убедиться, что окружающие обучены безопасному поведению неподалеку от Spot.