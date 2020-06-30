Redmi 9A и Redmi 9C: 6,53-дюймовый экран и аккумулятор 5000 мА·ч

Бренд Redmi представил смартфоны начального уровня 9C и 9A. Обе новинки оснащены 6,53-дюймовыми IPS-экранами с разрешением 1600 х 720 пикселей и соотношением сторон 20:9. Применена панель Dot Drop с небольшим вырезом для фронтальной камеры разрешением 5 Мп.

Ключевым различием между смартфонами стала используемая аппаратная платформа. Модель Redmi 9A получила процессор MediaTek Helio G25. Он объединяет восемь ядер Cortex-A53 с частотой до 2,0 GHz и ускоритель IMG PowerVR GE8320 GPU. А Redmi 9C построен на базе MediaTek Helio G35: объединяет восемь ядер Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,3 GHz и графический ускоритель IMG PowerVR GE8320 GPU. Объем памяти у моделей идентичен: 2 Gb оперативной (LPDDR4X) и 32 Gb встроенной (eMMC 5.1).

Отличается у смартфонов и состав модулей основной камеры. У Redmi 9A на тыльной стороне корпуса разместился единственный датчик с разрешением 13 Мп, в то время как Redmi 9C получил модуль с тремя сенсорами – 13 Мп, 5 Мп и 2 Мп.

Сканер отпечатков пальцев получила лишь старшая модель, Redmi 9A в качестве альтернативы предлагает функцию Face Unlock. Емкость аккумуляторной батареи составляет 5000 мА·ч. Смартфоны оснащены адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 5, приемником GPS/ГЛОНАСС, портом USB Type-C, слотом для карты microSD, FM-тюнером и 3,5-мм гнездом для наушников. Работают аппараты под управлением операционной системы Android 10 с фирменной оболочкой MIUI 11 (с последующим обновлением до MIUI 12).

Стоимость Redmi 9A составляет 83 доллара, продажи начнутся 7 июля. Модель Redmi 9C будет предложена за 100 долларов в конце следующего месяца.