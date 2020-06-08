Red Hat представляет Quarkus, Java-фреймворк для для разработки облачных приложений, ориентированных на запуск в Kubernetes-средах

Компания Red Hat пополнила свой портфель продуктов новым инструментом Quarkus, полностью поддерживаемым фреймворком в рамках Red Hat Runtimes. Quarkus позволяет эффективно применять Java на платформах Kubernetes и устраняет разрыв между традиционными Java-приложениями и облачно-ориентированными средами.

Java появилась 25 лет назад и до сих пор остается одним из наиболее популярных языков программирования среди разработчиков. Реализованная Red Hat, поддержка Quarkus в качестве среды выполнения, позволяет эффективно использовать Java для решения актуальных задач — при разработке облачно-ориентированных приложений, а также реализации новых моделей программных систем, таких как микросервисы , контейнеры и serverless-вычисления. Такие системы помогают организациям значительно увеличить потенциал продуктивности, эффективности, адаптивности и масштабирования, а Java-разработчикам предоставляют возможность продолжать работу с хорошо знакомым и любимым языком программирования. Пользователи Quarkus получают полностью поддерживаемую Red Hat технологию с активным сообществом разработки, регулярными обновлениями и быстрым релизным циклом продукта.

«Red Hat давно является ключевым фактором развития Java-движения и гордится своим вкладом в дело сообщества. Вдохнуть вторую жизнь в Java, встроив ее в современные реалии разработки облачно-ориентированных приложений, было крайне важно не только для будущего этого языка программирования, но и тысяч предприятий, осуществляющих Java-разработки. Благодаря Kubernetes-ориентированной Java на основе Quarkus мы не только позволяем Java-разработчикам продолжать использовать язык, который они давно знают и любят, но и предоставляем организациям возможность масштабировать критически важные Java-приложения в современных средах», — отметил Рич Шарплес (Rich Sharples), старший директор подразделения Cloud Services, Red Hat.

Представляя собой полноценный Java-фреймворк для Kubernetes-сред, оптимизированный по таким показателям, как расход памяти и время запуска приложений, Quarkus позволяет эффективно модернизировать уже имеющиеся приложения на базе многолетних инвестиций в Java при разработке критически важных систем. Quarkus – это проект с открытым исходным кодом, который создан на основе ведущих технологий и стандартов Java и предлагает адаптивную модель разработки, позволяющую бесшовно объединить императивное и реактивное программирование в едином пользовательском интерфейсе.

Quarkus помогает решить следующие задачи:

Увеличить производительность труда разработчиков. Quarkus работает «из коробки» с широко распространенными Java-стандартами, фреймворками и библиотеками, избавляя разработчиков от необходимости изучать новые API или переходить на другие языки программирования. Quarkus также предлагает ряд функций, таких как живое кодирование и унифицированная настройка, которые сокращают итерационный цикл при разработке за счет того, что изменения в коде автоматически и немедленно начинают действовать в уже работающем приложении.

Повысить операционную эффективность. Quarkus разработан специально для современных Kubernetes-ориентированных стеков разработки и позволяет организациям ускорить и оптимизировать процесс принятия бизнес-решений, сохраняя конкурентоспособность и сокращая время вывода продуктов на рынок.

Добиться большей экономии средств. Quarkus значительно снижает расход памяти и время запуска приложений. Это позволяет оптимизировать использование ресурсов и улучшить пользовательский опыт за счет мгновенной доступности новых приложений и сервисов. Полученная эффективность, в свою очередь, повышает удельную плотность рабочих нагрузок на процессор, что помогает добиться дополнительной экономии средств.

Повысить надежность. Отличительными чертами приложений Quarkus являются гибкость, масштабируемость и способность реагировать на меняющийся спрос, что повышает общую надежность системы.

Red Hat на протяжении долгого времени является лидером Java-сообщества и твердо придерживается идеи развития Java благодаря открытым инновациями, зародившимся в open source сообществах. Очередной инициативой в этой области стала поддержка технологий Quarkus на уровне всех компонентов пакета Red Hat Runtimes, входящего в состав линейки middleware-продуктов Red Hat. Этот пакет включает лучшие в своем классе интегрированные продукты, средства миграции и компоненты для создания облачно-ориентированных приложений, одновременно ускоряя разработку и вывод на рынок таких приложений. Red Hat Runtimes предлагает разработчикам и архитекторам возможность подобрать разные решения для разных задач. Среди них – обширный набор легковесных runtime-компонентов и фреймворков для организации распределенных облачных архитектур, таких как микросервисы, сервисы кэширования в оперативной памяти для быстрого доступа к данным и система обмена сообщениями для эффективной передачи данных между приложениями.

В состав Quarkus входит обширная библиотека расширений, экосистема которой включает более 200 стандартов, библиотек, сервисов и технологий. В частности, в библиотеке есть ряд облачно-ориентированных фреймворков и инструментов, таких как RESTEasy, Hibernate, Eclipse MicroProfile и другие, а также расширения для некоторых облачных сервисов Red Hat, таких как Red Hat AMQ Streams, Red Hat AMQ Broker, Red Hat Fuse , и средств бизнес-автоматизации.

Поддержка Quarkus в составе Red Hat Runtime уже доступна.