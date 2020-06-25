Realme X3: Snapdragon 855 Plus и 120 Hz дисплей

Компания Realme представила «облегченную» версию модели X3 Super Zoom — производительный смартфон X3.

Устройство оснащено 6,6-дюймовым дисплеем разрешением Full HD+ и соотношением сторон 20:9. Частота обновления достигает 120 Hz, яркость — 480 кд/м2. За защиту от повреждений отвечает прочное стекло Corning Gorilla Glass 5.

Аппарат работает на базе восьмиядерного процессора Snapdragon 855 Plus (до 2,96 GHz) с графическим ускорителем Adreno 640. Объем оперативной памяти составляет 6 или 8 Gb, емкость флеш-накопителя UFS 3.0 — 128 Gb.

Основная камера представлена четырьмя датчиками: 64 Мп (Samsung GW1), 8 Мп блок с ультраширокоугольной оптикой (f/2.3, 119°), 12 Мп телефотомодуль (двухкратный оптический зум) и 2 Мп макрообъектив (f/2.4). В левой части экрана установлена двойная фронтальная камера с 16 Мп сенсором и 8 Мп блоком с широкоугольной оптикой (105 градусов).

Емкость встроенного аккумулятора с поддержкой быстрой 30-ваттной зарядки Dart Charge составляет 4200 мА·ч. За разблокировку гаджета отвечает сканер отпечатков пальцев на боковой грани корпуса.

В оснащение смартфона входят адаптеры Wi-Fi 802.11ac (2,4/5 GHz) и Bluetooth 5, приемник GPS (L1+L5), порт USB Type-C. Габариты составляют 163,8 × 75,8 × 8,9 мм, вес — 202 гр.

Стоимость Realme X3 в модификации 6/128 Gb составляет 330 долларов, версия 8/128 Gb будет предложена за 343 доллара.