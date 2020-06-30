Realme C11: экран HD+, MediaTek Helio G35 и аккумулятор 5000 мА·ч

Компания Realme представила смартфон начального уровня C11. Новинка оснащена 6,52-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и соотношением сторон 20:9. Дисплей занимает 88,7% площади лицевой панели. За защиту от повреждений отвечает прочное стекло Corning Gorilla Glass 3+.

В основе смартфона лежит процессор MediaTek Helio G35, который объединяет восемь вычислительных ядер Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,3 GHz и графический ускоритель IMG PowerVR GE8320 GPU. Объем оперативной памяти LPDDR4 составляет 2 Gb, флеш-памяти – 32 Gb с возможностью расширения посредством карт microSD.

Основная камера представлена двумя датчиками на 13 Мп и 2 Мп. Фронтальная камера разрешением 5 Мп располагается в небольшом экранном вырезе. Сканер отпечатков пальце не предусмотрен.

За питание отвечает мощная аккумуляторная батарея емкостью 5000 мА·ч. В оснащение смартфона входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 5, приемник GPS/ГЛОНАСС/Beidou и FM-тюнер. На смартфон установлена операционная система Android 10 с фирменной надстройкой Realme UI. Габариты составляют 164,4 х 75,9 х 9,1 мм, вес — 196 гр.

Приобрести Realme C11 можно будет по ориентировочной цене 100 долларов. В продажу смартфон в сером и зеленом корпусах поступит 7 июля.