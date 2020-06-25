Рамиль Алиев: «У нас сегодня есть несколько если и не крупных звезд, но уже довольно заметных кибератлетов»

Наша встреча с президентом Федерации Киберспорта Азербайджана (AzKIF) Рамилем Алиевым состоялась перед введением в стране особого карантинного режима, связанного с распространением коронавирусной инфекции. Многие процессы в стране временно приостановлены, включая работу клуба Gaming League Azerbaijan (GLA), где эта беседа и проходила. Тем не менее, тема, затронутая в интервью, остается актуальной.

Досье

Рамиль Алиев пользуется заслуженным авторитетом в сфере киберспорта не только в Азербайджане, но и в мире. На сегодняшний день он возглавляет Федерацию Киберспорта Азербайджана — организацию, признанную Министерством молодежи и спорта Азербайджанской Республики в качестве регулятора киберспорта в нашей стране. В 2014 году Федерация Киберспорта Азербайджана совместно с Министерством молодежи и спорта Азербайджанской Республики успешно провели в Баку VI Чемпионат Мира по киберспорту. В прошлом году Р.Алиев был выбран членом Правления Международной Федерации Киберспорта (International Esports Federation — IESF) и Глобальной Федерации Киберспорта (Global Esports Federation), а с февраля 2020 года входит в Консультативный Комитет Европейской Федерации Киберспорта (European Esports Federation). За плечами у Федерации Киберспорта Азербайджана масса проведенных в стране киберспортивных турниров, on-line чемпионатов и акций, нацеленных на развитие и популяризацию киберспорта.

История Федерации Киберспорта Азербайджана

— В 2006 году при поддержке Министерства молодежи и спорта Азербайджанской Республики мы провели I Национальный чемпионат Азербайджана по компьютерным играм. Победители того чемпионата впервые приняли участие в популярном киберспортивном фестивале World Cyber Games (WCG), который прошел в Милане. Азербайджан тогда представляли два игрока: один по дисциплине Need for Speed, второй — по FIFA. И с того года на официальном уровне началось поступательное развитие киберспорта в нашей стране.

— Как вы сами пришли в киберспорт и играете ли сейчас?

— Сейчас сам я, к сожалению, не играю. Лучше получается справляться с организационными моментами. Но все мы были молоды и как-то связаны с кибериграми. Тогда часто заводились разговоры о том, что в мире проводятся соревнования по компьютерным играм, но в стране тема о развитии киберспорта не стояла на повестке дня и в основном это все было на уровне увлечений. Но в итоге мы пришли к тому, что называется соревновательной деятельностью посредством электронных устройств.

В 2007 году была создана и прошла регистрацию Национальная Ассоциация Компьютерных Игр, на базе которой в 2011 году и была создана Федерация Киберспорта Азербайджана, которая в том же году вошла в Международную Федерацию Компьютерного Спорта (IESF), став ее полноправным членом. Хочу отметить, что мы стали второй страной региона (после России — прим. ред.), вошедшей в состав IESF. В феврале этого года мы стали одной из 12 национальных Федераций-учредителей Европейской Федерации Киберспорта.

— Насколько сильна поддержка Министерства молодежи и спорта Азербайджанской Республики?

— С самого начала деятельности нашего движения министерство оказывает поддержку. Именно с участием министерства проводится Национальный чемпионат по компьютерным играм, который охватывает все регионы Азербайджана. При содействии министерства наши игроки выступают на выездных чемпионатах, представляя нашу страну на престижных международных соревнованиях. Например, VI Чемпионат Мира по киберспорту, который прошел в Баку в 2014 году, был проведен благодаря Распоряжению о выделении средств, подписанному Президентом Азербайджанской Республики господином Ильхамом Алиевым. Конечно же, полную организационную поддержку этому мероприятию оказало и Министерство молодежи и спорта.

— А как удалось добиться проведения Чемпионата Мира в Азербайджане?

— Все происходило на конкурентной основе. Была оформлена и отправлена заявка, которая в числе других рассматривалась Организационным Комитетом Чемпионата. Поскольку мы смогли показать себя как страна, в которой существуют возможности для проведения подобного мероприятия не только в организационном плане, но и в плане наличия профессиональных человеческих ресурсов, мы получили поддержку принимавших участие в голосовании стран.

Гости оставались в отеле Fairmont, а само мероприятие, как вы помните, проходило в Crystal Hall. До сих пор все игроки и организаторы того киберспортивного события оценивают Чемпионат Мира, прошедший в Азербайджане, как самый успешный и самый позитивный из проведенных в рамках IESF. На высочайшем уровне была обеспечена забота об участниках, и решены организационные вопросы. Участники и гости Чемпионата 2014 года до сих пор, вспоминая его, продолжают отзываться положительно, отмечая мероприятие как образцовое.

О киберспортивных организациях и турнирах, поддержке глобальных вендоров и призовых фондах

— Деятельность Международной Федерации Киберспорта (IESF) достаточно хорошо освещается в нашей стране. Поэтому хотелось бы чуть подробнее рассказать о Global Esports Federation (GEF), которая была создана в прошлом году при участии компании Tencent в качестве глобального партнера. GEF позиционирует себя не так, как IESF, развиваясь как форум, стремящийся свести воедино все заинтересованные стороны, утверждая авторитет, легитимность и престиж киберспорта. Иными словами, цель GEF — предоставить площадку всем, кто хочет быть представленным в мире киберспорта, добиться между ними взаимопонимания, согласия. Например, правообладатели в какой-то степени могут диктовать свои условия по вопросам проведения соревнований по тем или иным дисциплинам. Это касается, в основном, независимых организаторов турниров, не так близко связанных с правообладателями. Для них существует масса рекомендаций и конкретных запретов, которых необходимо придерживаться в процессе организации мероприятий. Возможно GEF сможет сказать свое слово в данном вопросе, что позволит организаторам и устроителям чемпионата меньше оглядываться на правообладателей.

Я надеюсь, что важную роль в этих процессах могут сыграть и люди, которые сейчас представлены в Правлении и различных комиссиях GEF. Среди них немало громких имен из традиционного спорта. Например, Лоренцо Джорджетти — коммерческий директор футбольного клуба «Милан», Вэй Цзичжун — почетный пожизненный вице-президент Азиатского олимпийского комитета, Пол Фостер — бывший глава отдела протокола МОК и многие другие.

— Какие процессы повлияли на закрытие чемпионатов, проводившихся в рамках WCG?

— К сожалению, данный бренд был закрыт в связи с тем, что главный спонсор чемпионатов в лице компании Samsung Electronics прекратил финансирование. Но несколько лет назад права на бренд WCG были переданы другим организаторам и уже в 2019 году WCG вновь заявил о себе. Так что я считаю, что WCG возродился. Немного в другом формате в связи с изменившейся конъюнктурой, но возродился.

— Кто из глобальных вендоров оказывает поддержку в проведении киберспортивных состязаний?

— Практически все. Например, достаточно давно проводятся мероприятия Intel Extreme Masters, которые поддерживает непосредственно корпорация Intel. Какие-то вендоры пытаются обыгрывать конкретное направление своих продуктовых линеек в том или ином турнире. В рамках того же WCG была представлена линейка HP Procurve, которая обеспечивала сетевые решения. Так что представлены бывают все — кто-то на уровне отдельных решений, а кто-то в роли глобального спонсора. Естественно, огромный интерес к чемпионатам проявляют и производители игровых аксессуаров, например, такие компании, как Razer или HyperX. Даже если они не спонсируют все мероприятие, то всегда готовы поддержать своей продукцией. Правда, здесь есть один момент. Профессиональные кибеспортсмены всегда использует свою собственную периферию. То, на чем они привыкли тренироваться и играть. Это вполне нормально и допускаемо. То же самое касается и консольных игр. Игрокам разрешается использовать собственные джойстики и геймпады.

— Ваше отношение к игровым ноутбукам?

— Мне сложно немного говорить о ноутбуке, как игровой платформе. Я думаю, что для этой роли все-таки больше подходят десктопы, хотя их систематически пытаются предать забвению. Конечно, сегодня есть мощные ноутбуки с новейшими видеокартами и топовыми процессорами, но только десктопы пока оставляют возможность для потенциального апгрейда. Я также и на стороне консолей, потому что они остаются стабильны на протяжении долгих лет. У них нет такой жесткой зависимости от постоянно отстающего железа.

— Можно назвать число киберспортивных турниров, проходящих ежегодно?

— Это очень большая цифра. Даже если говорить только о тех, которые проводятся на мировом уровне, то их десятки.

— А как формируется призовой фонд турниров? Ведь на некоторых разыгрываются миллионы долларов…

— Например, призовой Фонд одного из крупнейших мировых чемпионатов — The International — формируется из капитала, который состоит из денег, вложенных разработчиком и издателем этой игры. Но общая сумма также включает процентные отчисления от игровых транзакций и продажи специального внутриигрового билета — Battle Pass. Cтартовый призовой фонд данного чемпионата в прошлом году составлял 1,6 млн. долларов, а к самому мероприятию он возрос до 32 млн. долларов. Интересно, что издатель вкладывает только 25% от продаж Battle Pass. Так что в данном случае львиную долю призового фонда составляет поступления от самих игроков, а не от разработчиков и издателей.

— Кто-то из наших киберспортсменов может похвастаться заработком на таких мероприятиях?

— Конечно, о миллионах и сотнях тысяч речь пока не идет, но призы в размере нескольких тысяч долларов, безусловно, некоторые из них получают. Это наши игроки, которые живут в Азербайджане или за рубежом, участвуют в крупных международных турнирах и регулярных еженедельных соревнованиях, зарабатывая реальные деньги таким образом. Кстати, возможность заработка и является одним из критериев определения профессионального спортсмена.

— Каких навыков им не хватает, чтобы подняться выше в рейтинге и зарабатывать больше?

— Пока не хватает соревновательной практики и опыта. Навыки повышаются в конкуренции с кем-то. И такая конкуренция в Азербайджане только развивается. Сейчас в нашей стране проводятся регулярные мероприятия по различным дисциплинам, включая Counter Strike и Dota, функционируют лиги по этим дисциплинам. Есть явные фавориты, есть игроки и команды, которые уделяют этому очень много сил и времени. К сожалению, в наших условиях сложно посвятить себя только киберспорту. Не скажу, что нереально, но сложно.

Национальный киберспорт

— Сейчас, с появлением такой профессиональной площадки, как Gaming League Azerbaijan, ситуация меняется в лучшую сторону. Кроме того что это компьютерный клуб, это еще и площадка Федерации, призванная усилить развитие киберспорта в стране. Есть понимание общих целей. Здесь уже проходили национальные отборочные матчи по FIFA 20. По дисциплине eFootball Pro Evolution Soccer 2020 получили квалификацию четыре игрока, двое из которых прошли в основной состав нашей национальной команды и двое в качестве запасных. Здесь проводятся игры лиг, и естественно мы ожидаем, что будем использовать эту площадку для наших мероприятий в будущем.

На текущий момент наши судьи прошли сертификацию. Они получили официальное признание, как судьи третьей категории от Российской Федерации Киберспорта. В этой стране киберспорт признан как официальный вид спорта. Весной они получили в Корее международные сертификаты от Международной Федерации Киберспорта, что позволяет нам имплементировать инициативы подобного рода и в Азербайджане. Это определенные стандарты, которых мы придерживались и не будем отступать, чтобы ситуация с киберспортом в стране была прозрачной для международных структур и местного игрового сообщества.

— Сейчас в мире очень популярна тема стрима игр. Как обстоят дела с модой на это в Азербайджане?

— У нас это тоже практикуется. Ребята ведут стримы на азербайджанском, русском и даже на английском языках. К сожалению, стримов на азербайджанском языке меньше, учитывая специфику игровой терминологии на азербайджанском языке. Например, в плане стрима футбольных матчей не возникает особых проблем, тогда как стримы таких специфических игр, вроде Fortnite или Dota, вести сложнее по причине недостатка терминов, особенно в сленге. У нас есть определенные планы и наработки, которые мы сейчас стараемся воплотить с целью повышения качества комментариев на азербайджанском языке.

— Вся активность в сфере киберспорта в стране завязана только на Баку?

— Нет! Значительная ее часть так или иначе связана с Баку, но регионы также принимают активное участие. Первостепенная задача, которая стоит перед проводимым нами Национальным Чемпионатом Азербайджана — это охватить аудиторию регионов. Конечно, с технической и организационной точек зрения финалы чемпионатов проще проводить в Баку, но Национальный Чемпионат Азербайджана устроен таким образом, что самый первый отборочный этап проводится в каждом регионе страны при поддержке районных управлений Министерства молодежи и спорта. Далее победители квалифицируются на зональные мероприятия, с зональных — на Финал Национального Чемпионата. И региональные команды показывают неплохие результаты. В последние годы призовые места на Национальном Чемпионате Азербайджана завоевывали именно представители из регионов. К сожалению, команды выступают слабее, тогда как участники, выступающие в соло-дисциплинах, показывают лучшие результаты. Это такие дисциплины как киберфутбол, HearthStone, Taken и другие. Они проще в плане подготовки и участия. Кстати, хочу отметить, что без поддержки, которую федерации оказывает Министерство молодежи и спорта, а также компания Topaz, было бы очень сложно проводить мероприятия такого масштаба в регионах.

— Как игроки собираются в команды?

— Поскольку наши команды по большей части не являются профессиональными, они самоорганизовываются. А на это, конечно же, влияют такие факторы, как дружба, совместная учеба и т.п.

— Охотятся ли на хороших игроков другие команды?

— Конечно. Из наших ближайших соседей Турция, Россия и Украина практикуют трансферы. Наших игроков пока не покупают, но некоторые из них играют в сильных составах зарубежных команд. Ситуация может измениться, потому что у нас сегодня есть несколько если и не крупных звезд, но уже довольно заметных кибератлетов.

— Тема девушек в IT за последние годы стала очень популярной в Азербайджане. А как активно девушки идут в киберспорт?

— Кстати, это очень актуальная тема. Так как на наших глазах за последние 2-3 года очень популярными стали игровые мероприятия с участием девушек. Их проводят как минимум пять раз в течение года в разных странах. У нас также есть девушки-геймеры, но они не очень публичны. И, к сожалению, на 2,5-3 тысячи участников на чемпионате бывает максимум 3-5 девушек.

— Стесняются?

— На самом деле те девушки, которые приходят на чемпионаты, не стесняются, потому что атмосфера на таких мероприятиях очень цивилизованная. Турниры проводятся в хороших локациях, с соблюдением морально-этических норм. Может вырваться какой-то эмоциональный возглас у игрока, но мы сразу объясняем, что надо сдерживать себя. Кстати, как это не странно, девушки выбирают такие дисциплины, как Dota, FIFA, Tekken и не плохо играют в них. Что касается международных состязаний, то до 2014 года у IESF было отдельное женское направление. Теперь же допускается участие смешанных команд, без разделения.

— Какие события нас ждут в этом году?

— Основное событие, безусловно, — это Национальный Чемпионат Азербайджана. Далее пройдут отборочные игры к Чемпионату Мира, причем, ожидается, что Чемпионаты Мира будут проводить как IESF, так и GEF. В планах продолжение реализации нашей совместной активности с GLA в вопросе запуска лиг по FIFA, Counter Strike и Dota, проведение турниров по Fortnite. Это даже не столько планы, сколько уже ведущиеся процессы. Я не хочу пока забегать вперед, но мы думаем о создании студенческих лиг, так как в мире проводятся международные студенческие игры, а также состязания школьников. Это актуальные направления развития. Все идет по нарастающей как на национальном уровне, так и на международном. Увеличивается число международных мероприятий, где мы принимаем участие, растет состав участников. И, конечно, растет качество выступлений на международной арене. Наши кибератлеты очень над этим стараются.

— Как обстоит ситуация с признанием киберспорта официальным видом спорта?

— Международный Олимпийский Комитет в целом настроен достаточно позитивно к киберспорту. Представители МОК заявляют на самых высоких уровнях, что им следует изучить и понять, что такое киберспорт, можно ли с ним взаимодействовать. Есть достаточно высокие шансы даже если не на признание, то совместное сосуществование. Например, во время перенесенных на 2021 год Олимпийских Игр в Токио при поддержке Intel должен проводиться киберспортивный турнир. На Азиатских Играх уже который год киберспорт присутствует официально. Многие страны признали киберспорт официальным видом спорта. Так что будущее признание киберспорта на глобальном уровне вполне возможно. В Азербайджане киберспорт пока не признан официальным видом спорта, но наша Федерация получила признание как организация, которая является руководящим органом киберспорта в стране, со всей соответствующей спорту атрибутикой, включая возможность проведения национальных чемпионатов, судейской составляющей, игроками и т.д.