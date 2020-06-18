Qualcomm представила платформу для роботов нового поколения на базе Snapdragon 865

Компания Qualcomm представила новую платформу для роботов с поддержкой сетей пятого поколения и технологий искусственного интеллекта. Платформа построена на базе флагманского мобильного процессора Snapdragon 865.

В основе Robotics RB5 используется процессор QRB5165, в состав которого входят центральный процессор с производительными ядрами Kryo 585 (четыре Cortex-A77 в конфигурации 1+3, а также четыре Cortex-A55), графический ускоритель Adreno 650, а также блок обработки изображений (ISP) и цифровой сигнальный процессор (DSP), используемые в Snapdragon 865. Однако построен он на основе материалов, способных работать при более широком диапазоне температур от -40°C до 105°C.

По заверениям Qualcomm, новая платформа способна обеспечить высокую производительность, обрабатывать 2 гигапикселя в секунду, HDR-видео в разрешении до 8K и 200-мегапиксельные фотографии, полученные одновременно с семи камер.

Для платформы RB5 предлагаются опции в виде Ubuntu Linux, Yocto и Robot Operating System (ROS) 2.0. Есть поддержка AWS RoboMaker. Программные библиотеки от Qualcomm для платформы включают: Neural Processing SDK для разработки продвинутых ИИ-систем; Computer Vision SDK для систем компьютерной обработки изображений; а также Robotics Vision SDK для разработки систем распознавания объектов, определения препятствий и пр.

На базе Robotics RB5 могут быть созданы высокопроизводительные роботы нового поколения с подключением к сетям 5G, способные самостоятельно ориентироваться в окружающей обстановке. Qualcomm также предоставит разработчикам дополнительные инструменты для нейронной обработки, машинного зрения, обнаружения препятствий и выполнения других сложных задач.

Новая платформа уже доступна для предварительного заказа. Начало поставок ожидается в июле–августе.