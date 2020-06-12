Простой способ отключения рекламы на YouTube

Один из членов сообщества Reddit поделился простым способом избавления от рекламы при просмотре роликов на YouTube, не прибегая к сторонним решениям.

Пользователь под псевдонимом u/unicorn4sale опубликовал пост, в котором посоветовал добавлять точку после «.com» в URL любого видеоролика на YouTube. Метод оказался действенным: как выяснилось, изменение адреса «ломает» страницу таким образом, что большинство (или даже все) рекламных объявлений попросту не может загрузиться. Способ работает как на ПК, так и на смартфонах, в последнем случае необходимо использовать браузер, а не мобильное приложение.

Например, если вы не оформили подписку YouTube Premium, то при просмотре видео «youtube.com/reallycoolvideo» будет транслироваться реклама, а если ссылка примет вид «youtube.com./reallycoolvideo» — нет.

В комментариях к публикации некоторые пользователи отметили, что им удалось по той же методике обойти рекламные вставки и на других ресурсах.

Возможность блокировки рекламного контента путем добавления точки к URL-адресу обусловлена тем, что многие веб-страницы не могут корректно определять правильность написания адреса. Для этого создавалась технология Cross-Origin Resource Sharing, но многие веб-сайты попросту не используют ее. Как правило, рекламный контент загружается со сторонних ресурсов, которые в большинстве случаев не могут определить URL-адрес, если в него добавлена точка. Поскольку адрес не распознается, рекламный контент не подгружается.

Автор «лайфхака» попросил пользователей не злоупотреблять представленной возможностью, и уважать владельцев YouTube-каналов, которые в результате «взлома» страницы лишаются доходов от публикации своего контента.

Поскольку о данной лазейке стало известно широким массам, вероятнее всего, разработчики постараются ее закрыть.