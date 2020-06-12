12.06.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТелекомСтатьиПростой способ отключения рекламы на YouTube

Простой способ отключения рекламы на YouTube

YouTube

Один из членов сообщества Reddit поделился простым способом избавления от рекламы при просмотре роликов на YouTube, не прибегая к сторонним решениям.

Пользователь под псевдонимом u/unicorn4sale опубликовал пост, в котором посоветовал добавлять точку после «.com» в URL любого видеоролика на YouTube. Метод оказался действенным: как выяснилось, изменение адреса «ломает» страницу таким образом, что большинство (или даже все) рекламных объявлений попросту не может загрузиться. Способ работает как на ПК, так и на смартфонах, в последнем случае необходимо использовать браузер, а не мобильное приложение.

Например, если вы не оформили подписку YouTube Premium, то при просмотре видео «youtube.com/reallycoolvideo» будет транслироваться реклама, а если ссылка примет вид «youtube.com./reallycoolvideo» — нет.

В комментариях к публикации некоторые пользователи отметили, что им удалось по той же методике обойти рекламные вставки и на других ресурсах.

Возможность блокировки рекламного контента путем добавления точки к URL-адресу обусловлена тем, что многие веб-страницы не могут корректно определять правильность написания адреса. Для этого создавалась технология Cross-Origin Resource Sharing, но многие веб-сайты попросту не используют ее. Как правило, рекламный контент загружается со сторонних ресурсов, которые в большинстве случаев не могут определить URL-адрес, если в него добавлена точка. Поскольку адрес не распознается, рекламный контент не подгружается.

Автор «лайфхака» попросил пользователей не злоупотреблять представленной возможностью, и уважать владельцев YouTube-каналов, которые в результате «взлома» страницы лишаются доходов от публикации своего контента.

Поскольку о данной лазейке стало известно широким массам, вероятнее всего, разработчики постараются ее закрыть.

ТЕГИ:
Xiaomi Mi Notebook Pro 15 (2020): обновленный ноутбук с графикой NVIDIA
Новости по теме
Игры
Анонсы игр для консоли Playstati
События
Выставка Computex в этом году не
Гаджеты ТОП-Новости
Sony показала дизайн PlayStation
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!