Прогноз Ericsson: что будет с трафиком и бизнесом сотовых операторов

Компания Ericsson оценила, как распространение COVID-19 отразилось на трафике сотовых операторов, и представила свой прогноз на ближайшее будущее.

Влияние пандемии на трафик

Абоненты перестали быть мобильными — сегодня один абонент обслуживается существенно меньшим количеством базовых станций, чем обычно. В итоге одни базовые станции недогружены (трафик снизился минимум на 10%), как правило, в крупных городах и центрах бывшего скопления людей, другие, в пригороде, перегружены (трафик вырос на десятки процентов).

Изменился профиль трафика — многие люди работают и учатся, находясь дома, поэтому резко вырос объем данных, передаваемых от абонента к базовой станции. В частности, в Европе в некоторых сетях LTE в восходящем канале трафик практически удвоился. Это нетипичная ситуация, потому что обычно трафик идет в другом направлении — от базовой станции к абоненту. Поэтому некоторым операторам пришлось адаптировать свои сети под новые условия.

Во всех странах наблюдается рост голосового трафика — в мобильных сетях 2G, 3G и VoLTE голосовой трафик вырос на 20-70%, причем увеличилось не только количество звонков, но и их продолжительность.

Интересные тенденции поведения трафика мы наблюдаем в Латинской Америке. Так, например, в Перу трафик после пика снизился, но его уровень стал на 8,5% выше показателя до пандемии (похожая динамика наблюдается в Европе). В Чили трафик увеличился и остался на высоком уровне, как нам представляется, из-за широкого развития услуг фиксированного беспроводного доступа. В Боливии трафик достиг пика в конце марта из-за агрессивных маркетинговых кампаний, а после их завершения упал ниже уровня до пандемии.

Основной трафик перетек в сети Wi-Fi — сейчас мобильные операторы пытаются отвоевать часть рынка у операторов фиксированной связи. В частности, активно развиваются услуги фиксированного беспроводного доступа для домашних пользователей, работающие на базе технологий LTE. Эти услуги востребованы там, где не распространены оптоволоконные сети. Например, всплеск интереса к услугам ФШПД наблюдается в США. Для предприятий тема технологических сетей (Private Networks) получила дополнительную актуальность, и операторы в США видят большой потенциал в развитии цифровизации предприятий для сокращения их затрат в новой реальности.

Что будет с бизнесом сотовых операторов после пандемии

Уже сейчас очевидно, что многие компании оставят своих сотрудников на удаленной работе на некоторый срок даже после снятия жестких ограничений. Аналогичного подхода будут придерживаться и многие учебные заведения. В условиях новой нормальности стабильно высоким останется спрос и на развлечения из дома — в частности, будут востребованы интерактивные и облачные игры, для которых требуется высокоскоростное подключение к сети и малая задержка. Это означает, что спрос на качественные услуги передачи данных будет высоким.

Сейчас операторы вынуждены пересматривать свои стратегии — технологии 2G и 3G потеряют актуальность раньше, чем прогнозировалось. Закат 2G и 3G будет происходить на фоне рефарминга частот с целью предоставления услуг мобильного интернета и передачи голоса на базе сетей LTE. Кроме того, в ближайшем будущем начнется совместное использование технологий 4G и 5G на одних и тех же частотах.

В ряде стран рассматривается возможность применения мобильных технологий для предупреждения распространения COVID-19. Министерство здравоохранения Швеции уже использует данные оператора Telia для оценки того, насколько люди следуют рекомендациям по ограничению передвижений. В Швеции запрещено удаляться от места проживания на расстояние дольше одного-двух часов езды. При этом личные данные не собираются, а информация используется для оценки возможной загруженности больниц.

Кроме того, в Швеции обсуждается возможность с помощью телефона узнавать о приближении людей, зараженных вирусом. Поскольку легальность и этичность хранения конфиденциальных данных вызывает сомнения, для обмена информацией вместо интернета может использоваться технология Bluetooth, позволяющая мобильным устройствам обмениваться данными напрямую, а личные данные при этом не передаются. О готовности сотрудничать в развитии технологий, подходящих для борьбы с распространением инфекции, уже заявили Google и Apple.