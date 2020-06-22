Приложение Google Shared Piano позволяет создавать музыку с друзьями удаленно

Компания Google создала экспериментальный проект Shared Piano, в котором пользователи с разных концов планеты могут создавать музыку на виртуальном пианино совместно со своими друзьями.

Идея проекта заключается в том, чтобы дать людям инструмент для работы и развлечений, управление которым освоит даже неопытный пользователь. Основной акцент сделан на возможности совместной игры. Приложение автоматически создает ссылку и позволяет поделиться ей с десятью друзьями. После этого появится возможность совместной игры.

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Google также сообщает, что Shared Piano отлично подходит для удаленного обучения, что очень актуально в условиях карантина.

Для идентификации пользователей используются смайлики, никаких логинов и паролей нет. Приложение работает на всех основных браузерах и платформах, включая Safari, Edge, а также на смартфонах и планшетах.

Приложение Shared Piano доступно по ссылке.