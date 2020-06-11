11.06.2020

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Приложение Adobe Photoshop Camera доступно для загрузки в Google Play

Adobe Photoshop Camera

Adobe Photoshop Camera на базе AI, которое было анонсировано в конце прошлого года в ноябре, теперь доступно для загрузки в магазине Google Play.

Приложение использует алгоритмы искусственного интеллекта Adobe Sensei для распознавания объектов на фотографиях и рекомендует лучшие фильтры. Применять их можно не только для постобработки снимков, но и в режиме реального времени прямо в видоискателе.

По словам разработчиков, приложение призвано упростить редактирование фотографий, сделав участие пользователя в процессе минимальным. Из коробки владельцам Android-гаджетов доступно более 80 фильтров, таких как «Портрет», «Студийный свет», «Поп-арт», «Еда», «Декорации», «Естественное небо» и многие другие.

Также предусмотрена возможность ручной обработки. Пользователи могут самостоятельно скорректировать такие детали, как тени, блики и экспозиция. Кроме того, встроенная коллекция спецэффектов включает в себя работы различных художников.

Еще одной особенностью приложения стала функция удаления и замены фона вокруг выбранного объекта на снимке.

Приложение Adobe Photoshop Camera уже доступно для скачивания в Google Play.

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