Презентация игр для PlayStation 5 пройдет 11 июня

Изначально презентация игр для PlayStation 5 была запланирована на 4 июня, но ее перенесли на фоне протестов в США.

Теперь появилась новая дата презентации — 11 июня.

See you Thursday, June 11 at 1:00pm Pacific time (9:00pm BST) for a look at the future of gaming on #PS5: https://t.co/9XJkXYProo pic.twitter.com/8EoN34UPdd

— PlayStation (@PlayStation) June 8, 2020