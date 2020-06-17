Представлены процессоры AMD Ryzen 3000XT

Компания AMD официально представила обновленную серию процессоров Ryzen 3-го поколения, известную также как Matisse Refresh. В серию вошли модели Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT. Ключевой особенностью моделей с символами XT стала увеличенная тактовая частота в режиме автоматического разгона.

Процессоры AMD Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT на базе микроархитектуры Zen 2 изготовлены по 7-нм техпроцессу. Максимальная частота младшей модели в разгоне составляет 4,5 GHz, а у Ryzen 7 3800XT и Ryzen 9 3900XT этот показатель достигает 4,7 GHz. Тепловой пакет (TDP) новинок сравнительно с предшественниками при этом не изменился.

AMD заявляет, что новинки обеспечивают прирост производительности до 4% по сравнению с предшественниками в однопоточных задачах и при этом демонстрируют до 40% более высокий уровень энергоэффективности по сравнению с решениями конкурента.

Модель Ryzen 5 3600XT будет комплектоваться системой охлаждения Wraith Spire. Процессоры Ryzen 7 3800XT и Ryzen 9 3900XT производитель решил не комплектовать системами охлаждения, полагая, что покупатели таких процессоров обычно выбирают системы охлаждения сами. Рекомендуется использовать жидкостную систему охлаждения с 280-мм радиатором или эквивалентную традиционную «башню».

Стоимость процессора AMD Ryzen 5 3600XT составляет 249 долларов, Ryzen 7 3800XT — 399 долларов, Ryzen 9 3900XT — 499 долларов. Продажи начнутся 7 июля.

Компания также анонсировала чипсет начального уровня A520-— материнские платы на его основе появятся на рынке в августе этого года.