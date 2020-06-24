Представлены ASUS ZenBook 13 и ZenBook 14 — тонкие ноутбуки с полным набором портов

Компания ASUS провела официальную презентацию новых ZenBook 13 (UX325) и ZenBook 14 (UX425/UM425) — самых тонких в мире 13,3- и 14-дюймовых ноутбуков с полным набором портов. Модель ZenBook 13 весит 1,07 кг при толщине 13,9 мм, в то время как 14-дюймовая модель при большем экране весит 1,13 кг и имеет такую же толщину. Корпус ноутбуков выполнен из алюминия, заявлена защита по стандарту MIL-STD810G.

ZenBook 13 оборудован 13.3-дюймовым матовым IPS-дисплеем с разрешением 1920х1080 пикселей и пиковой яркостью 300 нит. ZenBook 14 получил аналогичный экран диагональю 14 дюймов. Опционально можно выбрать конфигурации с дисплеем с пиковой яркостью до 450 нит (до 400 нит в 14 дюймовой версии) и возможностью потребления всего 1 Вт энергии, когда уровень яркости составляет примерно 30-35% и ниже. Такой вариант продлевает время автономной работы ноутбука.

В качестве аппаратной платформы выступают процессоры Intel 10-го поколения: Core i3-1005G1, Core i5-1035G1 и Core i7-1067G7. Обработкой графики занимаются интегрированные решения Intel UHD Graphics или Intel Iris Plus Graphics. Оперативная память составляет 8, 16 или 32 Gb. В новинках устанавливаются одни из самых быстрых твердотельных накопителей с интерфейсом PCIe 3.0 x4 объемом до 2 Tb. Кроме того, ZenBook 14 имеет версию UM425, которая оснащается процессором AMD Ryzen 7 4700U, до 16 Gb оперативной памяти и до 1 Tb SSD.

Несмотря на свои компактные габариты, ноутбуки ZenBook получили аккумуляторы емкостью до 67 Втч. Они обеспечивают время автономной работы до 22 часов. Есть поддержка функции быстрой зарядки (49 минут — 60%).

ZenBook 13 и ZenBook 14 поддерживают новую функцию ASUS USB-C Easy Charge, позволяющую осуществлять зарядку от обычных зарядных устройств с разъемом USB Type-C. Она позволяет быстро зарядить ноутбук с помощью любого ЗУ с USB Type-C и сертификацией Power Delivery. В дороге ноутбуки можно подзарядить даже от портативного аккумулятора.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Несмотря на рекордно малую толщину, ноутбуки получили полный набор портов подключения. Есть два порта Thunderbolt 3 USB-C (до 40 Гбит/с), один USB-A 3.2 Gen 1 (до 5 Гбит/с). HDMI 2.0b и microSD-ридер. В версии UM425 используются обычные USB-C 3.2 Gen 2 без поддержки Thunderbolt 3. Из-за использования аккумулятора большого размера инженерам пришлось отказаться от 3.5-мм аудиоразъема. Но если пользователь предпочитает слушать музыку, используя проводные наушники, в комплекте с ноутбуками идет переходник.

Для максимально удобного и точного набора текста клавиатура занимает всю ширину корпуса. Она имеет трехуровневую подсветку, ход клавиш составляет 1.4 мм. Поворотное крепление ErgoLift при открывании крышки приподнимает клавиатуру под оптимальным для набора текста углом. Такая конструкция также создает дополнительное пространство под нижней панелью ноутбука, способствующее его охлаждению.

Для удобной работы в новых моделях реализован цифровой блок ASUS NumberPad 2.0. Полноразмерный сенсорный цифровой блок со светодиодной подсветкой встроен непосредственно в тачпад и активируется одним касанием соответствующего значка. Встроенная в верхнюю часть рамки инфракрасная камера позволяет быстро авторизоваться в системе с помощью функции распознавания лиц Windows Hello. За беспроводную связь отвечают модули Intel WiFi 6 и Bluetooth 5.0. Звуковые динамики сертифицированы компанией Harman Kardon.

ZenBook 13 и ZenBook 14 предлагаются в двух новых расцветках: Pine Grey (серой) и Lilac Mist (светло-лиловой). Новые ноутбуки поступят в продажу в июле 2020 года.