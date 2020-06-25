Представлена камера Panasonic Lumix DC-G100 для блогеров

Компания Panasonic представила цифровую беззеркальную камеру Lumix DC-G100, предназначенную для записи видеоблогов.

В новинке используется датчик изображения разрешением 20,3 Мп. Он поддерживает запись 4K-видео с кадровой частотой 24 к/с или 30 к/с, а также Full HD при 60 к/с. Максимальная чувствительность равна ISO 25600. Стабилизация сдвигом датчика отсутствует, но в режиме съемки видео доступна пятиосевая «гибридная стабилизация», которая позволяет получать более плавные видеоролики.

Камера поддерживает съемку с V-Log. Особенности DC-G100 — это использование технологии Nokia OZO Audio и трех микрофонов, за счет чего обеспечивается высокое качество звуковой дорожки.

Дисплей видоискателя поворотный, таким образом пользователь может видеть себя во время съемки. Кроме того, G100 можно монтировать на штатив и подключать к устройству внешний микрофон.

Оснащение камеры включают Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.2, слот для карт SD, SDHC и SDXC с поддержкой UHS-I, интерфейсы USB 2.0 и HDMI. Габариты составляют 116 x 83 x 54 мм, вес — 352 гр. Без подзарядки аккумулятора можно сделать 270 снимков.

Камера Panasonic Lumix DC-G100 появится в продаже в конце июня. Будут доступны две комплектации. Стандартный комплект с 12-32 мм объективом при максимальной диафрагме f/3,5-f/5,6, будет предложен за 749 долларов. Расширенная комплектация включает камеру, объектив и штатив, который позволяет начать запись видео или сделать фото, не нажимая на кнопку спуска на камере. Такой вариант обойдется в 799 долларов. Штатив можно купить отдельно за 99 долларов.