Представлен smart-телевизор Hisense ULED U7 с экраном 120 Hz

Компания Hisense анонсировала smart-телевизор премиум-класса ULED U7. Панель обладает частотой обновления 120 Hz, контрастностью 8900:1, разрешение составляет 3840 × 2160 пикселей. Кроме того, он получил 100-уровневую динамическую подсветку и технологию компенсации движения AI + MEMC.

Телевизор оснащен процессором с четырьмя вычислительными ядрами ARM Cortex-A73, а также независимым нейронным процессором NPU. Объем оперативной памяти составляет 3 Gb, вместимость флеш-накопителя — 128 Gb. Оснащение включает качественную аудиосистему с поддержкой объемного звучания DTS Virtual X Surround Sound. Улучшить качество звука помогает технология AI Focus.

Телевизоры наделены камерой со средствами искусственного интеллекта. На ее основе реализованы средства жестового управления (можно поставить воспроизведение на паузу, отрегулировать уровень громкости и так далее) и фитнес-функции (он может давать упражнения и отслеживать движения 22 суставов).

Smart-телевизор Hisense ULED U7 доступен в трех версиях: 55 дюймов за 1086 долларов, 65 дюймов за 1694 доллара и 75 дюймов (цена пока не объявлена). Продажи новинок начнутся в ближайшее время.