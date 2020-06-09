09.06.2020

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Представлен роутер Redmi AX5 с поддержкой Wi-Fi 6

Redmi AX5

Компания Redmi представила свой первый роутер с поддержкой Wi-Fi 6. Устройство под названием Redmi AX5 выполнено в традиционном прямоугольном корпусе из пластика с 4 антеннами и усилителем, который увеличивает уровень сигнала на 4 дБ и увеличивает покрытие на 50%.

Redmi AX5 оснащен пятиядерным процессором Qualcomm, выполненным по 14-нм техпроцессу и работающим на частоте 1,2 GHz. Устройство получило отдельный нейронный блок NPU для аппаратного ускорения. Согласно заявлению компании, новый роутер позволит загрузить фильм в HD-качестве всего за 8 секунд со скоростью 1775 Мбит/с, что примерно на 52% быстрее, чем по Wi-Fi 5.

Также заявлена поддержка Mesh и Mixed Networking. Новинка оптимизирована для подключения 128 устройств, включая устройства умного дома. Настраивать его можно со смартфона.

Стоимость составляет 32 доллара. Продажи Redmi AX5 в Китае стартуют в Китае 10 июня.

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