Представлен Qualcomm Snapdragon 690 — процессор для доступных 5G-смартфонов

Компания Qualcomm представила Snapdragon 690 — доступную мобильную платформу с интегрированным 5G-модемом.

В конфигурацию новой SoC входит два ядра Cortex-A77 с частотой 2 GHz и шесть ядер Cortex-A55 с частотой 1,7 GHz. За мультимедийные возможности отвечает GPU Adreno 619L с поддержкой OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0 FP, Vulkan 1.1 и DirectX 12. В списке поддерживаемых кодеков — H.264 (AVC), H.265 (HEVC) VP8 и VP9. Qualcomm говорит о приросте производительности CPU на 20% и GPU — на 60% по сравнению с моделью Snapdragon 675.

Snapdragon 690 получил поддержку дисплеев с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Hz, а также возможность записи видео 4K HDR со скоростью 30 кадров в секунду. С помощью процессора обработки изображений Spectra 355L чипсет сможет взаимодействовать со 192-мегапиксельными камерами. Новая платформа совместима с оперативной памятью LPDDR4X и быстрой зарядкой стандарта Quick Charge 4+.

В состав чипа также входят модем Snapdragon X51 5G (скорость загрузки — до 2,5 Гбит/с) и модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1 с расширенными благодаря подсистеме Qualcomm FastConnect 6200 возможностями по передаче звука. Snapdragon 690 поддерживает технологию двухчастотного геопозиционирования GNSS (L1 + L5) и навигацию с помощью Indian Constellation (NavIC).

Ожидается, что первые коммерческие устройства на базе Snapdragon 690 появятся во второй половине этого года. О намерении выпустить смартфоны с новой платформой уже заявили компании HDM Global, LG, Motorola, Sharp, TCL и Wingtech.