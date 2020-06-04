Представлен новый 4K-телевизор Nokia на Android TV
Компания Nokia официально представила новый Nokia Smart TV (маркировка 43CAUHDN).
Телевизор получил LED-экран диагональю 43 дюйма разрешением 4K Ultra HD, с максимальным уровнем контрастности 1200:1 и яркостью до 400 нит. Для улучшения изображения поддерживается технология динамической компенсации качества изображения MEMC, которая призвана сделать картинку на экране более плавной, а детали изображения — более четкими. Также поддерживается технология Dolby Vision.
Nokia Smart TV построен на базе фирменного чипа PureX, представленного четырьмя ядрами Cortex-A53 с тактовой частотой 1,0 GHz. За графические возможности отвечает видеоускоритель Mali 450MP4. Устройство получило 2,25 Gb оперативной и 16 Gb встроенной памяти.
За звук отвечают встроенные в нижнюю часть динамики JBL мощностью 24 Вт с поддержкой DTS TruSurround и Dolby Audio.
Работает smart-телевизор на базе операционной системы Android TV 9.0 и предлагает управление устройством с помощью голосового ассистента Google Assistant, а также возможность трансляции контента посредством технологии Chromecast. Пользователям доступен магазин приложений Google Play для установки различного софта. Поддерживаются Wi-Fi (802.11a/b/g/n), Bluetooth 5.0, есть три порта HDMI, по одному USB 2.0, USB 3.0, Ethernet.
43-дюймовая версия Nokia Smart TV поступит в продажу 8 июня. Телевизор представлен совместно с индийским торговым гигантом Flipkart и первое время будет предлагаться через этот онлайн-магазин. На данное время на Flipkart отмечена цена со скидкой в 39% — 424 доллара. Тогда как полная стоимость составит 702 доллара.