Представлен концептуальный ноутбук-трансформер Acer ConceptD 3 Ezel

Компания Acer представила концептуальный ноутбук-трансформер ConceptD 3 Ezel, предназначенный для работы с графическими пакетами. Устройство получило уникальный шарнир Ezel, благодаря чему ноутбук можно использовать в шести различных вариантах: для рисования и презентаций, регулируемый приподнятый режим, традиционный режим ноутбука, режим планшета, а также режим совместного использования. Время автономной работы новинки достигает 18 часов.

Ноутбук оснащается программируемыми клавишами и широким ассортиментом интерфейсов, среди которых слот для карт памяти формата SD и Thunderbolt Type-C USB 3. Вес 14” модели составляет 1,68 кг, а 15,6” — 1,95 кг. Сенсорный экран обеспечивает 100% охват цветового пространства sRGB и имеет точность цветопередачи Delta E<2. ConceptD 3 Ezel базируется на процессоры Intel Core i7-10750H или i5-10300H, а в качестве видеоадаптера выступают NVIDIA Quadro T1000 с модели ConceptD 3 Ezel Pro) или GeForce GTX 1650Ti. Цена и дата начала продаж Acer ConceptD 3 Ezel станут известны позже.