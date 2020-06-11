Представлен фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 с магнитной зарядкой и поддержкой NFC

Компания Xiaomi официально представила фитнес-браслет Mi Band 5. По сравнению с предшественником новинка получила ряд нововведений и аппаратных модификаций.

Mi Band 5 оборудован AMOLED-дисплеем диагональю 1,2 дюйма — на 20% больше, чем у предыдущей модели линейки (Mi Band 4 оборудован 0,95-дюймовым дисплеем). Гаджет получил более сотни анимированных циферблатов с персонажами популярных мультфильмов и аниме.

Фитнес-браслет оснащен новой системой магнитной зарядки. Для восполнения запаса энергии аккумулятора достаточно поднести магнитный кабель к зарядным коннекторам на тыльной части модуля. Извлекать гаджет из ремешка, как это было реализовано в прошлых поколениях браслета, больше не придется.

Производитель отмечает, что браслет получил улучшенный процессор для ускоренного и более точного отслеживания активности пользователя. Поддерживается 11 видов спортивной активности, предусмотрена функция отслеживания менструального цикла. Браслет имеет герметичное исполнение: ему не страшны погружения под воду на глубину до 50 м.

Также была улучшена функция отслеживание сна, появились пульсоксиметр (позволяет измерять уровень кислорода в крови), система мониторинга атмосферного давления (барометр) и функция удаленного управления камерой со смартфона. Новинка располагает контроллером беспроводной связи Bluetooth 5.0. Кроме того, имеется чип NFC, благодаря которому пользователи смогут осуществлять платежи бесконтактным способом.

Стоимость версии Xiaomi Mi Band 5 без поддержки NFC составляет 27 долларов, с поддержкой — 32 доллара. Продажи новинки начнутся 18 июня.